27Æü¤â¶õµ¤´¥Áç¡¡Åìµþ¤Ê¤É¤Ç¼¾ÅÙ30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæ¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
º£Æü27Æü¤â¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Åç¤äÅìµþ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼¾ÅÙ¤¬30%Âæ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Ï²Ã¼¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¡Á´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¥«¥é¥«¥é
º£Æü27Æü¸áÁ°6»þ30Ê¬¸½ºß¡¢¶å½£ËÌÉô¤È»Í¹ñ¤«¤é´ØÅì¡¢Ê¡Åç¸©¤äËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Î°ìÉô¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü27Æü¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ(°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¼¾ÅÙ)¤Ï¡¢¹âÃÎ¤È¹Åç¤Ç37%¡¢ÀÅ²¬¡¦ÅìµþÅÔ¿´¤Ç32%¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ºòÆü26Æü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤âÈ¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÁë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡ÆéÎÁÍý¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£