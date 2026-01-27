「我々を見捨てる気か！」女王の横暴解散に自民党崩壊寸前…なぜか官邸に引き込もる高市総理の本音と「抱えている重大な火種」

絶対に勝つための奇襲作戦のはずだった----高市早苗総理の解散戦略は自民党幹部にも知らされてなかった。一方で公明党は立憲民主党と合流し中道改革連合を結成。高市総理がどこまでこの合流を予測できていたのかは不明だが、選挙は厳しさを増した。「高市総理の本音は自民党単独での過半数奪還」といわれるがはたして。ジャーナリストの長島重治氏が解説する。

深紅のカーテンの裏側----「1・19」の衝撃

2026年1月19日。東京・永田町の総理官邸。 記者会見室の壇上、深紅のカーテンを背に立った高市早苗総理は、鋭い眼光を記者団に向けていた。その口から発せられたのは、「宣戦布告」だった。

「なぜ今なのか。高市早苗が首相でよいのかどうか。いま、主権者たる国民の皆さまに決めていただく。それしかない。そのように考えた」

通常国会の冒頭、予算案の審議すら始まっていない段階での「冒頭解散」。来年度予算の成立を事実上棚上げし、国民生活への影響を度外視してまで彼女が突き進む理由は何か。

「総理として進退をかける」

そう言い切った彼女の勝敗ラインは「与党で過半数」。一見すれば当然のラインに見えるが、その実態は「極めて危険な綱渡り」に他ならない。現在の衆院定数465に対し、過半数は233。自民党は196議席、連立を組む日本維新の会が34議席。維新を離党し自民会派に入った無所属議員3名を合わせて、ようやく233議席という薄氷の安定だ。

維新の機能不全「高市総理の本音は、自民党単独での過半数奪還」

つまり、高市総理が掲げる「過半数」とは現状維持を指すが、彼女の真の狙いはそこにはない。側近の一人は、周囲の喧騒をよそに冷徹に言い放った。

「高市総理の本音は、自民党単独での過半数奪還、つまり37議席以上の積み増しだ。閣外から『連立離脱』をちらつかせる維新を押さえつけるため、真の『高市カラー』を打ち出すための聖戦だ」

今回の解散劇の伏線には、連立相手である維新との埋めがたい溝があった。 高市総理と維新の吉村洋文代表。二人の関係は決して険悪ではない。しかし、統治機構としての「自維連立」は機能不全に陥っていた。

「維新は、吉村さんが東京に来ないと何も決められない」

高市総理は最近、周囲にそうこぼしていたという。大阪府知事として地方に拠点を置く吉村氏と、東京の官邸。この物理的な距離が、意思決定のボトルネックとなっていた。

広告塔の沈黙「公邸引きこもり」の謎

何か重要な政策を決めようにも、維新側が「大阪の意向」を確認するたびに時間が止まる。その苛立ちが、高市総理を「単独過半数」という過酷な博打へと突き動かした。

自民党執行部は、この女王の決断に戦々恐々としている。 単独過半数奪還に向け、全国289の小選挙区のうち285以上で擁立を強行。だが、かつての自民党を支えた「最強の集票マシン」は、もうそこにはない。

26年間にわたり二人三脚で歩んできた公明党との決別----。これが、各地の小選挙区で地滑り的な惨敗を招くリスクを、総理はどこまで見越しているのだろうか。

解散から数日、自民党本部の選挙対策委員会には不穏な空気が流れていた。 「支持率70％の総理をフル回転させる」という基本戦略が、いきなり出鼻をくじかれたからだ。

1月23日に解散し、事実上の選挙戦がスタートした最初の週末。全国の重点区から「総理に応援に来てほしい」と悲鳴のような要請が殺到した。ところが、24日、25日の両日、高市総理は党首討論会を除き、総理公邸に閉じこもったまま姿を現さなかったのだ。

かつての小泉純一郎氏や安倍晋三氏は、解散の翌日には全国を飛び回り、一日に何カ所もの街頭に立ち、聴衆を熱狂させた。1カ所でも多く演説するために、時にはチャーター機を飛ばすことさえあったという。対照的に、高市総理の静寂。

「総理は我々を見捨てたのか」

「脳梗塞を患った夫、山本拓氏の介護か。それとも政策の猛勉強か」

憶測が飛び交う中、現場の候補者からは「総理は我々を見捨てたのか」という恨み節すら漏れ聞こえる。

自民党が作成した今回の政権公約（マニフェスト）を見れば、その異様さが際立つ。「なるべく文字を減らし、総理の写真を多用した」というその冊子は、公約集というより「高市早苗写真集」だ。

政策の詳細は霞み、総理個人の人気に全乗りする戦略。しかし、肝心の「写真の主」が街頭に現れないのでは、看板倒れと言わざるを得ない。

高市自民の「右傾化」を逆手に取り、音を立てて動き出したのが、立憲民主党と公明党による禁断の合体、新党「中道改革連合」である。

野田佳彦氏と斉藤鉄夫氏の共同代表制。世論調査では「期待が持てない」が52％を占め、若手議員からも「名前が古くさい」と揶揄される始末だ。だが、この新党の本質は「看板」ではなく「数字」にある。

「中道改革連合」という名の刺客。そして辺野古、減税、「悪夢の再来」

「一つの選挙区あたり、1万から2万といわれる公明・創価学会の票。これが自民から剥がれ、我々に流れる。これだけで接戦区の景色は一変する」 合流した立憲出身の若手は、冷徹に計算式を弾く。

大阪16区で中道から出馬する森山浩行氏は、手応えをこう語る。

「私の区では維新、自民、参政党が三つ巴で保守票を奪い合う。反高市の受け皿は私一人。これまでは一強多弱に泣かされてきたが、今回は保守分裂の恩恵をこちらが受ける番だ」

これこそが、高市総理が直面している「公明離反」の真の恐怖である。これまで「下駄」として自民候補を支えてきた組織票が、今度は「刺客」として牙を向く。

しかし、野党連合にも致命的な弱点がある。それは、かつての民主党政権を崩壊に導いた「外交・安全保障」のトラウマだ。

沖縄・普天間飛行場の辺野古移設問題。「政権を取ったら現実的に対応する」と一旦は容認姿勢を見せた安住淳幹事長だったが、地元沖縄県連の猛反発を受け、翌日には「まだ決まっていない」と前言を撤回。24日の党首討論でも、野田代表は高市総理の追及に対し「沖縄に寄り添う」という曖昧な言葉に逃げた。

「中道が政権を取れば、また基地問題で迷走する。これで『悪夢の民主党政権の再来だ』と堂々と言える」 （自民党関係者）

自民党の候補予定者は、この野党の足並みの乱れに一縷の望みを託す。

高市総理自身が抱えている火種。唐突に打ち出した「消費減税」

一方で、高市総理自身も火種を抱えている。唐突に打ち出した「消費減税」だ。 これにマーケットは敏感に反応した。円安が加速し、長期金利が上昇。物価高に苦しむ国民にとって、減税の恩恵よりも金利上昇のデメリットが上回るリスクが顕在化しつつある。

「スパイ防止法」や「防衛費拡大」といった保守層向けの政策は威勢が良いが、足元の経済運営に狂いが生じれば、支持率は一気に瓦解するだろう。

「『進退をかける』と宣言した以上、高市総理はもっと熱量を持って選挙戦に臨まないと痛い目に遭うだろう」

自民党のベテラン議員は、冷ややかな視線で官邸を見つめている。今回の衆院選は、単なる政権選択選挙ではない。 それは、四半世紀続いた「自公体制」という戦後政治のパッケージが崩壊した後の、新しい日本の姿を問う選挙だ。

「公明抜きの自民党の本当の力がわかる選挙だ」

右を向けば維新、参政党。左を向けば公明票を吸い込んだ中道連合。 四面楚歌の中で、高市総理は「自民党単独過半数」というかつての黄金時代の夢を追う。

「公明票抜きの自民党と、自民候補の本当の力がわかる選挙だ」

ある若手候補が漏らしたこの言葉こそ、今回の選挙の残酷な本質を突いている。 高すぎる支持率という「虚像」を剥ぎ取られたとき、高市早苗という政治家が手にするのは、悲願の長期政権か、それとも半年足らずで終わる「短命政権」の烙印か。

真冬の日本列島、その答えが出る日は、もうすぐそこに迫っている。

文／長島重治