100Ëü±ß¤Î¥é¥¤¥«¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·3Ëü±ß¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤àÊýË¡¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼ê¼ó¤Ë´¬¤¯¥é¥¤¥«¡£
100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥á¥é¡ÖLeica¡Ê¥é¥¤¥«¡Ë¡×¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤Çºî¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥á¥é¤Ï¡¢100Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ëÆ´¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Ï¹â¤¯¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥·¥ª¤ÎÏÓ»þ·×¤¬¡ÖLeica M¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¡ÖCasio M-Edition¡×¤ËÅ¾À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥×¥«¥·¤¬¹âµé¥«¥á¥é¤Ë¡©
¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥×¥«¥·¡Ê¥Á¡¼¥×¥«¥·¥ª¡Ë¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖAE-1200WH¡×¡£G-SHOCK¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¤¤«¤â¡£
3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡ÖCasio M-Edition¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢È×ÌÌº¸¾å¤Î±Õ¾½¥¢¥Ê¥í¥°É½¼¨¤¬Æ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥«¤Î¥í¥´¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÀÖ¤¤¥É¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å¤¤Ãæ¤ÇÊ¸»úÈ×¤ò¾È¤é¤¹LED¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹»þ¤Ë¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëAFÊä½õ¸÷¡ÊAF¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀÖ¤òÉ½¸½¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ï³×À½¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥«¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¤³¤ì¤é3ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¼¥ë¤¬¶ä¿§¤Î¥¯¥í¡¼¥à¤È¡¢¥Ù¥¼¥ë¡Ü±Õ¾½²èÌÌ¤Þ¤Ç¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¹Å¼Á¤Ê¥«¥á¥é´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ë¼Ì¿¿²È¤Ë
È×ÌÌ±¦¾å¤ÏÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºßÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Î¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¤¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°Û¤Ê¤ë4ÅÔ»Ô¤òÅÐÏ¿¤·¤ÆÉ½¼¨ÀÚÂØ¤äÅÔ»ÔÆþÂØ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
31¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢À¤³¦48ÅÔ»Ô¤Î»þ¹ï¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡×¤âÅëºÜ¡£³ÆÃÏ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¤âÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤é¤·¤¯¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥¢¥é¡¼¥à¡¢10µ¤°µËÉ¿å¤Ç10Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¤Ï¥«¥·¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎPPP¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¡£¸½ºß¤Ï½é´ü¥í¥Ã¥È¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¡¢¼¡¤Î¥í¥Ã¥È¤¬3·î¤Ë150±Ñ¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3Ëü2100±ß¡Ë¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´Á³¥Á¡¼¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ê¤é°Â¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Á¥×¥«¥·¤Ï¤â¤Ã¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤Ù¤
¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¿Íµ¤¤Î¥Á¥×¥«¥·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏSF±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ö¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ž¢CA-500WEBF-1AJRŽ£¤ä¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¡ÖUNO¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É ¥É¥í¡¼4¤Ã¤Ý¤¤¡ÖA168WEUC-1AJR¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÍè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·ë¹½¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Source: Instagram, PPP Cameras via NOTEBOOK CHECK, CASIO