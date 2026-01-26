RAVIJOUR最新ランジェリー解禁♡2026 COLLECTION#1で叶える私らしい美

「セクシーに生きるJustbeyourself」を掲げ、女性の内側にある美しさを引き出してきたRAVIJOURから、2026COLLECTION#1のビジュアルが到着。繊細さと芯の強さをあわせ持つデザインは、身にまとうだけで背筋が伸びるような特別感をもたらします。日常に寄り添いながら、気分を高めてくれるランジェリーは、自分を大切にする時間の相棒。新しい季節の始まりにふさわしいラインアップをご紹介します♡

風と品を感じるアヴェネル

羽根が舞うような軽やかさとクラシカルなムードを併せ持つアヴェネルシリーズ。

アヴェネルホットリフトブラは8,900円、エンブロイダリーレースショーツ・Tバック、フリルレースショーツ・Tバックはいずれも3,900円。

カラーはパープル／グレー／ミントの3色展開。女性らしい柔らかさの中に、凛とした気品を感じさせるデザインです。

静かな輝きを纏うヴェリシア

落ち着いた中にも華やぎを秘めたヴェリシアは、大人の魅力を引き立てるシリーズ。

ヴェリシアグラマーアップブラは8,900円～、エンブロイダリーレースショーツ・Tバック、ストリングコードショーツ・Tバックは各3,900円。ブラック／ピンク／グレーのカラー展開で、日常から特別な日まで幅広く活躍します。

芯のある美しさと花の繊細さ

エルザとミリーヌは、異なる表情で女性の強さとしなやかさを表現。エルザホットリフトブラは8,900円、エンブロイダリーレースショーツ・Tバックは3,900円。カラーはブラック／レッド／グリーン。

ミリーヌグラマーアップブラは8,900円～、エンブロイダリーレースショーツ・Tバック、フリルTバックはいずれも3,900円。アイボリー／ピンク／パープルが揃います。

自分らしさを楽しむ特別な一枚を

RAVIJOURの2026COLLECTION#1は、装うことで気持ちまで美しく整えてくれる存在。公式オンラインストアでは1月22日(木)12:00～、※全国店舗は1/23(金)より販売開始されます。

さらに18,000円以上購入でボトム2枚セットがもらえるノベルティキャンペーンも実施。自分を慈しむ時間に寄り添うランジェリーで、新しい季節の自分を楽しんでみてはいかがでしょうか♪