【ファミマ】コンビニ初のピエール マルコリーニ監修! 「とろけるキャラメルショコラシュー」「ショコラと洋梨のクレープ」など全7品発売
ファミリーマートは1月27日、チョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI(ピエール マルコリーニ) 」監修のデザート・焼き菓子・パン・アイス全7商品を全国のファミリーマートで発売する。
ピエール マルコリーニ×ファミリーマート
○コンビニ初、ピエール マルコリーニ監修商品を発売
バレンタインに向けてチョコレートやスイーツの市場が盛り上がる時期に合わせ、コンビニエンスストアとして初となるピエール マルコリーニとのコラボレーションが実現した。同ブランドはベルギー王室御用達のショコラティエで、こだわりのカカオから作られるチョコレートが世界中で人気を博している。同ブランド監修のもと、デザートや焼き菓子、パン、アイス、全7商品を発売する。
「とろけるキャラメルショコラシュー」(268円)は、ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリームをクッキー生地のシューで包んだ、重厚な余韻が楽しめるシュークリーム。
「とろけるキャラメルショコラシュー」(268円)
「ショコラと洋梨のクレープ」(298円)は、焦がしバター香るクレープ生地で、濃厚なショコラクリームと、ショコラを引き立てるバニラで香り付けした洋梨を包み込んだ。
「ショコラと洋梨のクレープ」(298円)
「2層のショコラバウムクーヘン チョコ&プレーン」(258円)は、ショコラ味の生地と発酵バター香るプレーン生地、しっとりとした2層のバウムクーヘンにチョコをかけた。
「2層のショコラバウムクーヘン チョコ&プレーン」(258円)
「バニラ香るレモンフィナンシェ」(230円)は、瀬戸内レモンとバニラが香るフィナンシェ。フランス産発酵バターを使用している。
「バニラ香るレモンフィナンシェ」(230円)
「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」(198円)は、ココア入りヘーゼルナッツ風味ビスケット生地のメロンパンに、ヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームをサンドした。(沖縄県では仕様と価格が異なる)
「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」(198円)
「ショコラデニッシュラズベリー」(198円)は、ラズベリー風味のココア入りケーキ生地と甘酸っぱいラズベリージャムを絞り焼き上げたショコラ風味のデニッシュに、コクのあるチョコクリームをサンドした。(沖縄県では仕様と価格が異なる)
「ショコラデニッシュラズベリー」(198円)
「ショコラアイスバー」(298円)は、濃厚チョコの贅沢なくちどけと香ばしいナッツの食感が楽しめるアイスバー。
「ショコラアイスバー」(298円)
○ゴッホの名画をデザインしたギフト商品も
ギフトとして使用できるバレンタイン商品として、今年はフィンセント・ファン・ゴッホの名画をデザインした商品を2月3日より発売する。(ピエールマルコリーニ監修商品ではない)
「ゴッホ プチショコラギフト」(650円)は、「中国のアスターとグラジオラスの花瓶」をボックスの正面にデザインした商品。プチショコラ6個入り。
「ゴッホ プチショコラギフト」(650円)
「ゴッホ ショコラ4個」(860円)は、「サンピエール広場を散歩する恋人たち」をショッパーにデザインしたショコラアソート。
「ゴッホ ショコラ4個」(860円)
「ゴッホ ショコラ&ガトー」(1,000円)は、「星月夜」をショッパーにデザインしたショコラとガトーショコラのセット。
「ゴッホ ショコラ&ガトー」(1,000円)
「ゴッホ ショコラ6個」(1,200円)は、「ひまわり」をショッパーにデザインしたショコラ6個のアソート。
「ゴッホ ショコラ6個」(1,200円)
「ゴッホ ショコラ&フィナンシェ&ガトー」(1,400円)は、「花咲くアーモンドの木の枝」をショッパーにデザインしたショコラ・フィナンシェ・ガトー3種のアソート。
「ゴッホ ショコラ&フィナンシェ&ガトー」(1,400円)
「ゴッホ ショコラ缶」(1,500円)は、「夜のカフェテラス」をデザインした缶にショコラ5個を入れた商品。
「ゴッホ ショコラ缶」(1,500円)
また、毎年好評のキットカットのハート缶「キットカット ハートフルベアー ハート缶」(1,728円)も販売している。(ピエールマルコリーニ監修商品ではない)
「キットカット ハートフルベアー ハート缶」(1,728円)
