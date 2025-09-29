芸術の秋にぴったりなスープが、スープストックトーキョーから期間限定で登場します。2025年9月29日（月）～10月24日（金）の間、外食店舗（一部店舗を除く）で「フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ」と「ゴッホの玉葱のスープ」を販売。絵画からインスピレーションを得た味わいは、心まで満たす特別な一杯です。 フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスー