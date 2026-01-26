À»ÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¾×·â¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡¡±Ñ4Ç¯¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¿¼Ê¥¡ÄÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤È¤â¡Ö²¿ÅÙ¤«¤´ÈÓ¤Ë¡×
À¶¿åÍüº»¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁª¼ê¤¬´°Á´Éü³è¤Ø¤Î1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½éÀï¤Ç±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬2025Ç¯12·î¤Î°ì»þµ¢¹ñÃæ¤Ë¡ÖÀ¶¿åÍü¼Ó¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° presented by Klook¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦Klook¼Ò¤È¶¦¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤ä¿·Å·ÃÏ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áçÕÌÚ¾Ä¡¿Á´4²ó¤Î4²óÌÜ¡Ë
¡¡À¶¿åÍü¼Ó¤Ï4Ç¯½»¤à¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤ÎÇ»¤µ¤È¿¼¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¿¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÄ¹¤¯¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿29ºÐ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï´¿À¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢ÎÙ¤ÎÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä·Ð¸³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò½Ð¤ë¤Î¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÊâ¤¯½àÈ÷¤È¤½¤Î¸å¤ËÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¼þ¤Ã¤Æ¤¤¿À¶¿å¤¬¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¼«Ê¬¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤·¤¿¡£¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃæ¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØYou¡Çll Never Walk Alone¡Ù¤¬»î¹çÁ°¤ËÎ®¤ì¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë»þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤Î¶Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÏÆ±Ë¦¤Î±óÆ£¹Ò¤È¤Î¸òÎ®¤â
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÀï½ÑÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¸å¤í¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤Ê¤°¥Á¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×Â³¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¡×¤È²ò¼á¤·¡¢ÀìÌç¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¸Û¤¦¥¯¥é¥Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£åÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢Àï½Ñ¤Î°ìÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÀ¨¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò¸«¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î£±¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡WSL¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÅÄÃæÊË¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤âÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤·¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤¬¤éÍ×½ê¤Ç½ÅÍ×¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀ¶¿å¤â±óÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±óÆ£¤µ¤ó¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¤³¤í¤Ï±óÆ£¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¤·¡¢²û¤Î¿¼¤µ¤äÂÐ¿Í¤ÇµåºÝ¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡±¦É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤È¤¤¤¦Âç²ø²æ¤«¤éÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë2¿Í¤ÎÆ±Ë¦¤«¤é¼õ¤±¤ë»É·ã¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö¡ÊÄ¹Ìî¡ËÉ÷²Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î2¿Í¤¬³èÌö¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â2¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊçÕÌÚ¾Ä / Wataru Funaki¡Ë