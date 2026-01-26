今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月26日（月）〜2月1日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月26日（月）〜2月1日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、自分のペースで仕事や勉強などもおこなえそう。1日のスケジュールをつくると、終えたときに達成感もあるようです。休みの日は、散歩やドライブなどでリフレッシュを。恋愛面は、忙しいと連絡が疎かになりがち。勘違いなどを起こらないように気を付けましょう。大切なことは2人で共有すると良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
深く物事を考えられるようです。この時期に内面と向き合いましょう。空間を整えて、心地良いなかで瞑想してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
