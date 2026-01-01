[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¥¨¥â¤µ¤ÎÀµÂÎ¤ÏÉÔ¼«Í³¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÖESCURA Retro1¡×¤ÇÃµ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¥«¥á¥é¤Î¿¼Ê¥
¡¡ºÇ¶á¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Î¹¹ð¤Ç¡¢¤ä¤±¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢»ØÀè¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¤À¡£
¡¡¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢É®¼Ô¤â¤½¤Î¥Öー¥à¤Ë¹³¤¨¤º¡¢ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢2980±ß¤Î¡Ömini ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡×¡ÊSMC01-YE¡Ë¤ä¡¢Kodak¤Î¡ÖCharmera¡×¡Ê¥·¥ã¥ë¥á¥é¡Ë¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¥ß¥Ë¥«¥á¥é¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ー¥ïー¥É¤¬¡Ö¥¨¥â¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ëð¤¤Ê¸¶ç¤À¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£Ã±¤Ë²òÁüÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬´Å¤¤¥ì¥È¥íÉ÷¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ーµ¡Ç½¤Ç¤³¤ÈÂ¤ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥¨¥â¤µ¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÁªÂò¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔ´°Á´¤ÊÆ»¶ñ¤òÁà¤ë»£¤ê¼ê¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¡£3ÂæÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¾¯¤··¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢É®¼Ô¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖESCURA Retro1 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¥«¥á¥é¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¹ØÆþ¤ÎºÇÂç¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢¥¨¥â¤¤¼Ì¿¿¤Ø¤ÎÍßµá¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î³°´Ñ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥«¥á¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é°ìÌÜ¤Ç¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡ÖOne Step¡Ê¥é¥ó¥É¥«¥á¥é¡Ë¡×¤ò´°àú¤Ë¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ÎÆú¿§¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢Âæ·Á¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Î¿´¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¼ê¸µ¤Ë¤Ï5Âæ¤â¤Î¥ß¥Ë¥«¥á¥é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎESCURA Retro1¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë·èÄêÅª¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÌÌ¤Î±Õ¾½²èÌÌ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ó¥åー¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Èï¼ÌÂÎ¤òÃæ±û¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¹½¿Þ¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö´ª¡×¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥«¥á¥éËÜÂÎ¡¢USB¥±ー¥Ö¥ë¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥ー¥Á¥§ー¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò´ÊÃ±¤Ëµ¤¹¤È¡¢ÀÅ»ß²è²òÁüÅÙ¤Ï2560¡ß1440¥Ô¥¯¥»¥ë¡ÊÌó500Ëü²èÁÇÁêÅö¡Ë¡¢Æ°²è¤Ï1920¡ß1080¥Ô¥¯¥»¥ë¡£
¡¡µÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ëmicroSD¥«ー¥É¡ÊºÇÂç64GB¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½¼ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤·¤Æµ¯Æ°¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Î±ü¤ÇÀÖ¤¤LED¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
¡¡³°´Ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊESCURA Retro1¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¼ê¤Î¥«¥á¥é¤Î¼çÀï¾ì¤ÏSNS¤Ç¤¢¤ê¡¢»£±Æ¥Çー¥¿¤ò¸«¤¿¤¤¥á¥¤¥óÁØ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥æー¥¶ー¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¡ÖUSB Type-A to USB Type-C¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£PC¤Ç¤âUSB Type-C¥Ýー¥È¤¬É¸½à¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÄ¾·ë¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤ÎThinkPad¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¬¥·ー¤ÊUSB Type-A¥Ýー¥È¤òÈ÷¤¨¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¥Çー¥¿¤òÅ¾Á÷¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2980±ß¤Î¤è¤ê°Â²Á¤Ê¡ÖSMC01¡×¤Ç¤µ¤¨ºÇ½é¤«¤éUSB Type-C¤ÎÄ¾·ë¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÆ±º¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅ¾Á÷¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµ¡¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¡¢ÊÑ´¹¥×¥é¥°¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¡¢¥«ー¥É¥êー¥Àー¤ò²ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÉÔ¿ÆÀÚ¤µ¤Ï¡ÖºîË¡¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¾¯¡¹¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
¡¡´Î¿´¤Î»£±Æ·ë²Ì¤À¤¬¡¢100Ëç¤Û¤É¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¼ê¶¯¤¤¡×¤Î°ì¸À¤À¡£¼¼Æâ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤¬¡¢²°³°¤Ç¤ÏÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤ËµÕ¸÷¤Ë¤Ï¼å¤¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸÷¤¬²ó¤ê¹þ¤à¤È²èÌÌÁ´ÂÎ¤¬ÇòÈô¤Ó¤¹¤ë¤«¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Õ¥ì¥¢¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤Î¥Í¥ª¥ó¤äÈ¯¸÷ÂÎ¤Î»£±Æ¤â¡¢Ïª½Ð¤ÎÀ©¸æ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤À¡£ÀµÄ¾¡¢²è¼Á¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ÏÉ®¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ëÂ¾¤Î¥ß¥Ë¥«¥á¥é¤Ë°ìÊâ¾ù¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶áÀÜ»£±Æ¤Ç¤Ï»ëº¹¡Ê¥Ñ¥é¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯¥º¥ì¤ë¡£±ó·Ê¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Èï¼ÌÂÎ¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê½¬½Ï¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹¬±¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤òÀ¸¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡µÕ¸÷¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Ê¸÷¤ÎÞú¤ß¡£¤³¤ì¤é¤ò·çÅÀ¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±é½Ð¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¨¥â¤¤¼Ì¿¿¡×¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÍøÊØÀ¤È¹â²è¼Á¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²¸·Ã¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤¬Ã¡¤½Ð¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê·ë²Ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö¼ºÇÔ¼Ì¿¿¡×¤Î°è¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤¨¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÉÔ¼«Í³¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¥«¥á¥é¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Þ¥Û¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¡¢¤Ä¤Þ¤êÅ¾Á÷¼êÃÊ¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤ËÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤òË¾¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¤ÊÈ¢¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«É®¼Ô¤Î´¶À¤ò¡Ö¥¨¥â¡×¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£Æü¤â¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Î¤Ê¤¤°Å°Ç¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê ESCURA Retro1 ¥Ï¥¤¥¿¥¤¥É 4950±ß