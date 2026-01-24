この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍りゅう先生が解説。「良いものを作れば売れる」という“思い込み”がビジネスを失敗させる理由

多くのビジネスパーソンが「お客様の気持ちになって考えよう」と心がけているが、りゅう先生はその“本質”を理解していない人が多いと指摘する。りゅう先生は過去に、あるマーケターから「りゅう先生はファンがいるから集客できる」と言われた経験を明かし、「ファンなんているわけないだろ！」と一蹴したという。この「ファンがいる」という前提こそが、顧客視点を見失わせる落とし穴だと語る。



では、本当の顧客視点とは何か。りゅう先生が提唱するのは、「一番最初のお客様は自分であれ」という考え方だ。これは、作り手である自分自身が「喉から手が出るほど欲しい」と思えるものしか作らない、売らないという姿勢を指す。ビジネスを始める上で、最初の顧客はVIPでも友人でもなく、自分自身であるべきだというのだ。



しかし、多くの経営者は成功するにつれてこの原点を忘れがちになる。りゅう先生はその理由として、①作り手と買い手を分けてしまう「役割錯覚」、②平均的な正解を求めてしまう「市場調査の毒」、③数字を追うあまり本質を見失う「売れること＝正義という錯覚」の3点を挙げた。



これらの罠を回避し、ヒット商品を生み出すための究極の思考法として、りゅう先生は「自分自身が“わがままで文句ばかり言う客”であれ」と結論づける。つまり、「最強のマーケティングは、最強のクレーマー視点から生まれる」というのだ。日常で感じる些細な不満や不便さ、つまり「違和感」こそが、まだ誰も気づいていないビジネスチャンスの原石であるとりゅう先生は語る。



「良い商品」の定義は、その品質自体にあるのではなく、「お客様の期待値を超えられたかどうか」で決まる。そのためには、まず自分自身が最初の顧客となり、最も厳しいクレーマーとして自社の商品やサービスを見つめ直すことが、真の顧客満足とビジネスの成功につながるのかもしれない。