ÄÔ´õÈþ¤¬Ãå¤Æ¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×°áÁõ¤ò...Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¼«»£¤ê¡¡¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë¡×ÂçÈ¿¶Á
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Êì¡¦ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¥ß¥Ë¥â¥Ë¤Î°áÁõ¼Ú¤ê¤ÆÃå¤Æ¤ß¤¿¡×
ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ4¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤Þ¤ËÀÎ¤Î¥á¥¤¥¯¤ÈÈ±·¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖÅö»þ¤Î¥ß¥Ë¥â¥Ë¤Î°áÁõ¼Ú¤ê¤ÆÃå¤Æ¤ß¤¿¤è¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó´õ¶õ¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCRAZY ABOUT YOU¡×¤ÎÄÔ¤µ¤ó¤Î°áÁõ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡Ö22¡×¤Î¿ô»ú¤¬Æþ¤ê¡¢¥º¥Ü¥ó¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥â¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤È¸ý¸µ¤Î¤«¤ó¤¸¤È¤«¡¢´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÔ¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÄÔ¤Á¤ã¤ó¤È´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤Æ°äÅÁ»Ò¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤óÉáÃÊ¸«¤Æ¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÄÔ¤Á¤ã¤ó´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£