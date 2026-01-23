¡Öº£Ç¯Æþ¤Ã¤Æ1ÈÖ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡¡¿åÂ²´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Æ½¤¤ÎàÄ¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßá¤Ë1.1Ëü¿ÍÃíÌÜ
³¤ÎÃæ¤Ë½»¤à¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥«¥Ë¡Ö¥Ô¥ó¥Î¡×¡£¤ªÌ£Á¹½Á¤ÎÃæ¤Ê¤ó¤«¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ä¤È¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û66.6ËüÉ½¼¨¡¢1.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ì¤¤á¤ÎÃæ¿È
¡Ö¤¼¤Ò¡ª¤¤¤Ä¤â³¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó¥Î¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤ÆÏ¢¤ìÊâ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔÃ¸Åç¤Î¿åÂ²´Û¡Ö¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬2026Ç¯1·î3Æü¡¢¤½¤¦Òì¤¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï......¡£
¥¢¥µ¥ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤±¤ë¤È......¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤³¤ó¤È´óÀ¸¤¹¤ë¥«¥Ë¡Ö¥Ô¥ó¥Î¡×¤Î»Ñ¤¬¡£¤³¤Î·Ý¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¤³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯´ÛÄ¹Êäº´¤Ç¡¢¸µ¡¦ÌýÔä¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯´ÛÄ¹¤ÎÃæ°æÉð¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö¤¢¤µ¤ê¤È¤Ô¤ó¤Î¡×¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥á¡¼¥«¡¼¡¦TST¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤«¤é¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¿§¡¹¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤µ¤ê¤Ë¥«¥Ë¤¬´óÀ¸¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥ó¥Î¤òÊÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤µ¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¤¤¤¦Ãæ°æ¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢¤³¤Î°¦¤é¤·¤¤»Å³Ý¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
25Ç¯12·î27Æü¤«¤éÅçÆâ¤ÎÇäÅ¹¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤·¤Þ¤¿¤í¤¦¡×¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç1Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¸¤ã¤ó¡×
¡Öº£Ç¯Æþ¤Ã¤Æ1ÈÖ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡£ ²¿¤³¤Î²Ä°¦¤µ¡×
¡Ö¸µÃ¶¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ÄÁ¤·¤¯¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¾Ð¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±±à¤Î¾¦ÉÊÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¥«¥ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò¥¥å¡¼¥È¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡¢¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ïÉÊ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤·¤Þ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë