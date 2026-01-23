この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が顧客心理に迫る！『この手段を知らない人は経営者失格？それでどうやってライバル会社に勝つの？』

「脱・税理士スガワラくん」チャンネルで、脱・税理士の菅原氏が『この手段を知らない人は経営者失格？それでどうやってライバル会社に勝つの？』と題した動画を公開した。本動画は、マーケティング侍・小山 竜央氏の著書「たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全」にある第4章を軸に、経営者や事業者が見落としやすい視点を丁寧に整理していく内容となっている。単なるノウハウ紹介ではなく、ビジネスの前提となる思考構造そのものを問い直す構成である点が特徴だ。



動画の中心テーマは、「顧客が本当に求めているのは商品そのものではない」という視点にある。菅原氏は、ドリルの例えを用いながら、顧客はドリルという“モノ”を欲しているのではなく、穴を開けたいという目的、すなわち問題解決を求めているのだと説明する。商品やサービスはあくまで手段であり、顧客視点に立てば、評価の基準は常に「何が解決されるのか」に集約されるという考え方が示される。



さらに動画では、顧客が抱える問題を具体化する枠組みとして、6つの「負の状態」が挙げられる。ビジネスはこれらの負を解消するために存在しており、とりわけ「今すぐ解決したい問題」ほど意思決定に直結しやすい点が強調される。砂漠で喉が渇いた人が高額でも水を求めるという例えは、価格や品質以上に、切実さが価値を生むことを分かりやすく示している。



また、顧客の「現状」と、問題解決によって得られる「未来」とのギャップを明確に示す重要性についても語られる。現状の不満や停滞だけでなく、その先にどのような状態が待っているのかを可視化することで、顧客自身が課題を自覚しやすくなるという。こうしたギャップの提示は、感情面の理解を深めるだけでなく、競合との差別化にも直結する要素として位置づけられている。



動画全体を通して一貫しているのは、性能や品質といった分かりやすい指標だけで勝負するのではなく、問題解決の切り口そのものをどう設計するかが競争力になるという主張である。抽象論にとどまらず、対話形式で考え方が整理されていくため、概念がどのように実務へ結びつくのかは映像の中でより立体的に理解できる構成だ。顧客視点で自社の価値や立ち位置を見直したい経営層にとって、思考を整理する材料となる内容となっている。