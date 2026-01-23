引っ越しの後悔1位は「不用品処分」！粗大ゴミ回収サービス「引っ越し時の準備と不用品処分」に関するアンケート調査

優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」は、過去に引っ越しを経験した全国の男女500人を対象に、「引っ越し時の準備と不用品処分」に関するアンケート調査を実施しました。

新たな生活のスタートとなる引っ越しですが、その準備過程には多くの落とし穴が存在します。

今回の調査では、約3割が準備を直前まで後回しにしており、特に「不用品処分」に関して多くの人が後悔しているという実態が浮き彫りになりました。

粗大ゴミ回収サービス「引っ越し時の準備と不用品処分」に関するアンケート調査

引っ越し準備の開始時期について調査したところ、最も多かったのは「1か月前」で31.0％、次いで「2〜3か月前」が29.6％となりました。

しかし、その一方で「2〜3週間前」が17.0％、「ほとんど直前」が10.2％にのぼり、全体の約3割が引っ越し直前になってようやく本格的な準備に着手していることが明らかになりました。

仕事や家庭の事情で時間が取れない、あるいは分かっていても後回しにしてしまう傾向が見受けられます。

不用品処分がスムーズにいかない理由

不用品処分が「スムーズだった」と感じた人は全体の6割弱にとどまりました。

逆に「あまりスムーズではなかった」「全くスムーズではなかった」と回答した人は合計で34.0％に達しています。

期限が明確な荷造りとは異なり、不用品処分は「捨て方の判断」「予約」「運び出し」と工程が複雑で、自治体回収の日程制約も強いため、作業が詰まりやすいのが特徴です。

最も処分に困るのは「大型家具」

処分に困ったジャンルの1位は「大型家具（ベッド・タンス・ソファなど）」で29.7％でした。

次いで「大型家電（冷蔵庫・洗濯機など）」が17.3％となり、自力での運び出しが困難な“重くて大きいモノ”が悩みの種となっていることが分かります。

また、「衣類・雑貨」も量が多いと分別に時間がかかり、後回しになりやすいカテゴリとして挙げられています。

1割以上が処分を諦め「新居へ持ち越し」

不用品の最終的な処分方法として最も多かったのは「自治体の粗大ごみに出した」で33.9％でしたが、注目すべきは「結局処分できず、新居に持って行った」という回答が11.4％もあったことです。

これは、処分の時間が取れなかったり、自治体の回収日に間に合わなかったりした結果、やむを得ず持ち越しを選んだ人が一定数存在することを示しています。

最大の悩みは「運び出しの手間」

不用品処分で特に大変だったこととして、約半数の49.0％が「自分で運び出すのが大変だった」と回答しています。

次いで「分別・手続きが面倒だった」が34.2％となり、情報収集や費用よりも、物理的な作業負担が大きな壁となっていることが浮き彫りになりました。

「もっと早くやればよかった」後悔の1位は？

引っ越しを振り返って「もっと早くやればよかった」と思うことの第1位は、ダントツで「不用品の処分（41.2％）」でした。

「荷造り（27.7％）」や「各種手続き（10.4％）」を大きく引き離しており、不用品処分がいかに後回しにされやすく、かつ直前になって大きな負担としてのしかかるかが分かります。

株式会社優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」では、こうした引っ越し時の不用品トラブルを解消するため、分別から運び出し、回収までを一括で任せられる体制を整えています。

自治体回収が間に合わない場合や、重い家具を運べない場合でも、専門業者を活用することで、不用品の「持ち越し」を防ぎ、スムーズな引っ越しを実現することができます。

優「引っ越し時の準備と不用品処分に関するアンケート調査」の紹介でした。

