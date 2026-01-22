ジャパンモビリティショー札幌 2026は、2026年1月23日（金）から25日（日）までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区羊ヶ丘1）で開催される。国内外の最新車両展示に加え、未来の移動体験、人気キャラクターとのコラボレーションなど、幅広い層が楽しめるコンテンツが用意されている。本イベントは、モータースポーツファンや自動車・バイク愛好者だけでなく、最新テクノロジーに関心のある層、そして家族連れにも魅力的な内容となっている。

未来のモビリティを体験する「未来のモビリティゾーン」

会場には、10年後の生活を想像させる「未来のモビリティゾーン」が設けられる。ここでは、パーソナルモビリティ（個人の近距離移動をサポートする小型移動機器）の試乗が可能であり、未来の移動手段を実際に体験できる機会を提供する。試乗には会場内での予約が必要となるため、来場を検討している場合は早めの確認が推奨される。また、東京で公開された没入型映像コンテンツも楽しめる。これは未来の東京をドライブする体験を提供するものであり、来場者は次世代の交通システムや都市の姿を視覚的に体験することが可能である。多様なモビリティが展示されており、来場者は未来の自動車や移動のあり方を間近で確認できる。

伝説のポケモンモビリティが北海道初上陸

今回のイベントの目玉の一つは、『ポケットモンスター』に登場する伝説のポケモン「ミライドン」と「コライドン」を再現した実物大モビリティの北海道初上陸である。トヨタ自動車が製作した「トヨタミライドン」は、4足歩行モードからバイクのようなドライブモードに変形する機能を備えている。メーカーは「大人の本気が子どもの夢になる」と表現しており、その技術的な挑戦とエンターテインメント性が融合した展示となっている。また、本田技研工業による「ホンダコライドン」も実物大で展示され、細部にわたる作り込みが特徴である。これらのモビリティは、自動車メーカーの技術力と遊び心が融合した、まさに新製品ともいえる展示であり、多くのポケモンファンやモビリティ愛好者の注目を集めることが予想される。

親子で楽しめる限定トミカとレーシングカー

子どもから大人まで、幅広い世代に愛されるミニカー「トミカ」のコーナーも設置される。ここでは、実際にレースで活躍しているレーシングカーの実車が展示され、その迫力を間近で体感できる。モータースポーツファンにとっては、競技車両のディテールを詳細に確認できる貴重な機会となるだろう。さらに、本イベントでしか手に入らない「Japan Mobility Show 2025 開催記念トミカ」が全12種類販売される。これらの限定モデルは、コレクターアイテムとしても価値が高く、多くのミニカー愛好者が注目する新製品である。

公式アンバサダー「雪ミク」と限定グッズ

北海道を応援するキャラクターとして知られる「雪ミク」（バーチャルシンガー初音ミクの雪バージョン）が、本イベントの公式アンバサダーに就任した。会場内には雪ミクのフォトスポットが設置され、来場者は記念撮影を楽しむことができる。また、雪ミク本人とのグリーティング（キャラクターとの交流イベント）も予定されており、ファンにとっては特別な体験となるだろう。Tシャツやアクリルスタンドなど、イベント限定のオリジナルグッズも販売されるため、ファンはこれらの新製品やアクセサリーをチェックすることが推奨される。

札幌スイーツコンペティション2026入賞スイーツで一息

イベント会場の1階コンコースには「スイーツカフェ」が設けられ、来場者は休憩しながら札幌の味覚を楽しむことができる。ここでは、「さっぽろスイーツコンペティション2026」で入賞したばかりの絶品チーズケーキ4品が提供される。最新のモビリティ技術を鑑賞した後に、北海道が誇る高品質なスイーツを味わうことは、イベント体験をより豊かなものにするだろう。これは、自動車やバイク関連の展示だけでなく、地域の魅力を融合させたキャンペーンの一環ともいえる。

イベント概要とアクセス情報

ジャパンモビリティショー札幌 2026の開催概要は以下の通りである。この他にも、冬道での走行性能を体感できる試乗会や、月面探査ロボット「SORA-Q」の展示など、多様なコンテンツが来場者を待っている。高校生以下は入場無料となっており、家族連れでの来場を促進するキャンペーンである。

項目 詳細 会期 2026年1月23日（金）～25日（日） 会場 大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区羊ヶ丘1） 入場料 当日 2,000円（税込） / 前売 1,700円（税込） 特別優待 高校生以下無料（中高生は学生証提示） アクセス 24日・25日はイオンモール札幌平岡より無料シャトルバスを運行

まとめ

ジャパンモビリティショー札幌 2026は、未来のモビリティ技術から人気キャラクターとのコラボレーション、地域グルメまで、多角的な魅力を提供するイベントである。2026年1月23日（金）から25日（日）の3日間、大和ハウス プレミストドームで開催される本イベントは、自動車・バイク愛好者、テクノロジーに関心のある層、そして家族連れまで、幅広いユーザー層に適している。最新の自動車やバイク関連の動向、そして未来の移動体験に触れる貴重な機会となるため、興味のある読者は公式サイトで詳細を確認し、来場を検討することが推奨される。

リリース提供元：ジャパンモビリティショー札幌 2026 実行委員会