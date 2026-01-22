モロッコ政府は、韓国製主力戦車「K2ブラックパンサー」最大約400両の導入案を現在評価・検討していることが、防衛専門メディアの報道で明らかになった。この計画はまだ正式な契約段階ではなく、技術面や戦略面での適合性を検証する段階にあるとされる。

モロッコ軍はこれまで米国製M1A1／M1A2エイブラムス戦車を主力として運用してきたが、多様な供給源と最新装備の導入による近代化を図るため、韓国製戦車の導入案を慎重に検討しているという。Marokko Nieuwsなど複数メディアは、同国の陸軍装備の近代化、補給・整備負担の軽減、運用環境に応じた高性能戦車の確保が背景にあると分析している。

検討されているK2戦車は、韓国・現代ロテム製の最新型主力戦車であり、高度な火力・機動力・防護力を備える点が評価されている。また、同時に中距離地対空ミサイルシステムなど複数の防衛装備を含めた調達案が議論されているとの情報も報じられている。

ただし、仮に400両規模の導入が実現した場合、モロッコ軍の戦車戦力は大幅に強化されるが、現時点で具体的な契約時期や調達総額、納入スケジュールについて公式発表は出ていない。政府当局者は「総合的な軍事ニーズと予算の枠組みを踏まえて最終判断する」とコメントしている模様だ。

モロッコのこの検討は、アフリカ北部地域、特に隣接するアルジェリアとの軍事バランスの変化や、従来の兵器供給国に依存しない装備調達の多角化を意図した動きとしても注目されている。