【ローソン：盛りすぎチャレンジ】 1月27日～ 4週間連続開催

ローソンは、「盛りすぎチャレンジ」を1月27日から4週間連続で開催する。

「盛りすぎチャレンジ」は、対象商品がお値段そのまま、内容量が50%増量するという、ローソンの恒例企画。今回は1月27日より4週間連続開催となり、合計で35種類の商品が登場予定。対象商品は毎週入れ替わる形となる。

予告ページではラインナップが公開されており、第1週目からは「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」、「盛りすぎ！カツカレー（中辛）」、「マチカフェ メガホットコーヒー」などが登場。

さらに、「盛りすぎ」だけじゃない、「○○過ぎ」な商品が登場することも案内されている。

□ローソン「盛りすぎチャレンジ」予告ページ

スケジュール・対象商品ラインナップ

第1週 1月26日・27日発売

第2週 2月2日・3日発売

第3週 2月9日・10日発売

第4週 2月16日・17日発売

盛りすぎ！プレミアムロールケーキ 盛りすぎ！ソース焼そば 盛りすぎ！ポテトたまごサンド 盛りすぎ！高菜明太おにぎり 盛りすぎ！カツカレー(中辛) マチカフェ メガホットコーヒー かむかむレモン 50%増量 46g 亀田製菓 ハッピーターン 50%増量 119g ポテトリングスナック なげわ しお味 50%増量 93g盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ 盛りすぎ！塩焼そば 盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド 盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子(シーチキン マヨネーズ) 盛りすぎ！厚切りロースカツサンド 飲む杏仁豆腐 50%増量 270g クラフトレモネード 50%増量 270g ペヤング激辛 50%以上増量 ミニアスパラガス 50%増量 107g ザク！サク！クランチチョコ 50%増量 81g盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ） 盛りすぎ！ふわもち生シフォン 盛りすぎ！ミートソース 盛りすぎ！ハムサンド 盛りすぎ！和風シーチキン マヨネーズおにぎり 盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当 でからあげクン 夢のMIX味 ちゃんぽん 50%増量 ミニ歌舞伎揚 50%増量 116g盛りすぎ！大きなツインシュー 盛りすぎ！くちどけショコラクレープ 盛りすぎ！ナポリタン 盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり 盛りすぎ！ツナたまごサンド 東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50%増量 105g

Copyright (C) Lawson, Inc. All Rights Reserved.