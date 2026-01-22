タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、サンリオのキャラクターたちが題材のカプセルトイ「カンキャラ！サンリオキャラクターズ」を、2026年1月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。

各キャラにちなんだ食べ物を缶のラベルにデザイン

サンリオのキャラクターたちが缶からひょっこり顔を出した姿がテーマの「カンキャラ！」第1弾。

缶のリアルさと、キャラクターのかわいらしさを融合させたユニークさが特長で、缶は実物を丁寧に観察したといい、天面の丸い凸凹や、蓋をめくった際に反り返る様子などを再現した。キャラクターがそこから顔や体をのぞかせた、愛らしいビジュアルに仕上げている。

また、缶の中には小さなハートを詰め込み、キャラクターとともにかわいらしさがあふれ出すような演出を施す。缶のラベルには、各キャラクターにちなんだ食べ物をあしらう。

ラインアップは、「ハローキティ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」「ニャニィニュニェニョン」全5種。サイズは約49ミリ。

価格は1回300円（税込）。

このほか、「カンキャラ！」はカプセルトイ以外の展開も予定しており、全20種のステッカーの一部に同シリーズのデザインを採用した食玩（食品玩具）「サンリオキャラクターズ きゃらくたぶるステッカーズ Vol.6」を1月下旬に発売する。

価格は198円（同）。