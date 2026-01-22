ピザーラで『カレーモントレー』が最大400円割引 【1月22日から期間限定】

宅配ピザ「PIZZA-LA」は、1月22日の「カレーの日」にあわせ、ロングセラー商品『カレーモントレー』を対象とした割引キャンペーンを実施する。2026年1月22日(木)から2月1日(日)までの期間、ピザーラ公式サイトからのデリバリー注文限定で、Pサイズ(パーソナルサイズ、1人向け) 150円引き / Mサイズ 200円引き / Lサイズ 400円引きで割引が実施される。

【画像を見る】カレーモントレーの商品画像を見る

『カレーモントレー』は、発売以来根強い人気を誇るピザーラの定番商品。じっくり炒めたたまねぎと10数種類のスパイスを煮込んだ特製カレーソースをベースに、マヨネーズとオニオンで和えたスライスポテト、オニオン、ピーマン、甘みの強いコーンをトッピングしている。さらに、ベーコンの旨みと香ばしく焼き上げたマヨネーズのコクが加わり、ピザーラならではの味わいに仕上げている。

〈『カレーモントレー』割引キャンペーン 概要〉

実施期間:2026年1月22日(木)〜2月1日(日)

対象ピザ:カレーモントレー(ハーフ&ハーフは対象外)

割引内容:Pサイズ 150円引き / Mサイズ 200円引き / Lサイズ 400円引き

対象注文:ピザーラ公式サイトからの注文限定

※他のセット･キャンペーン･クーポン･割引サービスとの併用不可

※公式サイト会員限定

※公式サイトからのデリバリー注文限定