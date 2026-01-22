槙野智章監督とリカルド・ロドリゲス監督が再会

今季から藤枝MYFCの指揮を執る元日本代表DF槙野智章監督が柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督と再会を果たし、反響を呼んでいる。

槙野監督は2012年から2021年にかけて浦和レッズでプレー。そのラストシーズンに浦和を率いていたのが現柏のリカルド監督だった。2人が共に戦った2021年シーズンに浦和は天皇杯を制覇。決勝の大分トリニータ戦で決勝ゴールを決めたのが槙野監督だった。22年にヴィッセル神戸へ移籍し、その年に現役を引退。今季、J2の藤枝MYFCで監督としてのキャリアをスタートさせた。

リカルド監督が率いる柏と槙野監督の藤枝MYFCは1月20日にキャンプ地の鹿児島・指宿で練習試合を行った。45分×3本形式の試合は柏が6-1で勝利した。

柏は公式Xを更新し、試合の前にリカルド監督と槙野監督が熱い抱擁で再会を喜ぶツーショット写真を公開。「かつての教え子が今度は監督となり、そして対戦が実現したということで、とてもとても嬉しそうなリカルド監督でした」とコメントを添えた。この投稿には「激エモ」「これは胸アツ」「公式さん、素晴らしい」「いい写真だな〜」「こういうのめっちゃ良い」「これは嬉しい再会」「２人の笑顔がとっても素敵だ」「こういう関係素敵です」「浦和サポからしたらこの写真アツすぎる！」「素敵すぎる写真」「最高の笑顔」「可愛すぎるリカルド」「感動」と様々なコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）