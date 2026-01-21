「ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３」（２１日、船橋）

２６年３歳ダートクラシックロードの開幕を飾ったのは単勝１・８倍の人気を集めたフィンガー。好位から直線で力強く抜け出し、未勝利からの連勝で重賞初制覇を決めた。２着に３番人気のカタリテ、３着に２番人気のチャーリーが入り、一昨年に続いてＪＲＡ勢が上位を独占した。

またまた“ダート馬の宝庫”田中博厩舎からスター候補生の誕生だ。４戦目の前走で未勝利を卒業したばかりのフィンガーが、重賞初挑戦で貴重なタイトルをつかんだ。

内からストゥディアがハナを主張すると、序盤はカタリテと併走しながら３、４番手。勝負どころの３角過ぎ。一気に２頭でこれをかわして直線へ。いったんはカタリテが出たが、ラスト１５０メートル過ぎで外からねじ伏せるように先頭へ。最後は１馬身半差で単勝１・８倍の１番人気に応えた。

デビュー戦からコンビを組む戸崎圭は「なかなか初勝利まで遅かったけど、能力は感じていました。前走も強かった（１秒９差）し、きょうも重賞を勝てて良かった」と納得の笑み。先週の京成杯に続き、今度は地方での今年重賞初Ｖ。船橋での重賞勝ちは１４年デイリー盃クイーン賞（トロワボヌール）以来、１２年ぶり。「お久しぶりです」とスタンドのファンに笑顔で応えた。

Ｇ１＆Ｊｐｎ１を６勝のレモンポップを筆頭に、昨年の帝王賞、ＪＢＣクラシックを制したミッキーファイト、ジャパンダートクラシックのナルカミと、近年は砂上のスターを送り出している田中博厩舎にまた一頭、楽しみな若駒が加わった。「正直、スタミナやスピードは物足りないし、まだまだ成長途上。だけど、すごく真面目で走る気持ちがある馬。ポテンシャルの高さは感じているので、そのあたりを磨いている最中ですが、それによく応えてくれていますね」と目を細めた。

これで昨年のナルカミに続いて３年連続で春のクラシックロード参戦のチャンスを得たが、「しっかり賞金を加算できたし、３冠へのチャレンジも考えていますが、ドバイも含めてオーナーと相談してから」と明言はしなかった。いずれにしても偉大な先輩に追いつけ追い越せ、その成長が楽しみになった。