『豊臣兄弟！』“女のバトル”に反響続々
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第3回が、18日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】許婚宣言も飛び出し…火花？を散らす
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第3回では、故郷の中村をあとにした小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）の3人が、織田信長（小栗旬）の城下町・清須へとやってくる。織田家臣・浅野長勝（宮川一朗太）のもとへあいさつに訪れた一行は、そこで長勝の娘・寧々（浜辺美波）と対面。その場の流れのなかで、直が寧々の侍女として仕えることが決まり、新たな環境での生活が始まった。
序盤で描かれたのは、長勝へのあいさつの場面。小一郎、藤吉郎、直とともに現れた場には寧々も同席していた。そこで直は自己紹介の際、自らを「小一郎の許嫁でございます」と言い切る。突然の“宣言”に、小一郎は驚いた表情を浮かべ、寧々もまた直を強く意識するような視線を向ける描写が印象的だった。この場面を受け、SNSでは「女のバトル、キター！」「嫉妬かわいい」「いきなりの許嫁宣言はワロタｗ」などの声が相次ぎ、直と寧々の関係性に早くも注目が集まった。
