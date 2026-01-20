１９日に放送された日本テレビ系「月曜から夜ふかし」では、名物の街頭インタビューで「年末年始の個人的ニュース」を聞いていったところ、女性タレントの夫が登場した。

街頭インタビューで登場した男性は「欠かさず（番組は）ずっと見てて。なのでずっと取材終わるのを待っていた」とスタッフを見つけて待っていたという。

そして持っているスマホをスタッフに見せていると、スタッフが「これ、奥様ですか？」と質問。男性は「知ってます？足立梨花です」と言い、スタッフは「足立梨花？奥さんじゃないじゃないですか」。すると男性は「旦那っす」と言い、スタッフは「足立梨花の？」と仰天した。

足立の夫は手話パフォーマーのＴＡＴＳＵ。「婚約発表したんですよ、２年前に。僕、二宮金次郎の末裔なんですね。梨花ちゃんも薪も背負って一生歩いていきます！みたいなことを言ったんです」と婚約会見を振り返った。

だが最近は「梨花ちゃんがいろんな番組で俺の悪口ばっか言ってるんですよ。それをネタにしてテレビ出てる感があるんで、もう足立梨花は背負えねえなと思いました。薪だけ背負って歩こうかなって」と言うも、スタッフもどう反応していいか分からず沈黙が。

ＴＡＴＳＵは「おっと…」と苦笑し「難しいですね」と反省していた。