トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、中国の習近平国家主席【ワシントン共同】ベセント米財務長官は4日、FOXニュースの番組でトランプ大統領と中国の習近平国家主席が電話でイラン情勢を協議したと述べた。時期を明らかにせず詳細は不明。両首脳が書簡のやりとりもしているとも説明した。会談の公式発表はない。