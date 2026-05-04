インドのミスリ外務次官（右）と握手する自民党の小林政調会長＝4日、インド・ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】自民党の小林鷹之政調会長は4日、インド・ニューデリーでミスリ外務次官と会談し、安全保障分野の協力を進めることで一致した。小林氏は中東情勢悪化などを念頭に「シーレーン（海上交通路）の安全性確保が国民生活を成り立たせる上で死活的に重要だ」との認識を伝達。半導体や重要鉱物のサプライチェーン（