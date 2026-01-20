この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【鬼の3分】腹筋を最速で割る！プランクトレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか3分間で10種類のプランクを連続して行い、腹筋全体を多角的に鍛え上げる高強度のトレーニングプログラムを紹介しています。



トレーニングは、初心者でも取り組みやすい「膝つきプランク」から始まります。のがちゃんねる氏は、肩から膝までが一直線になるよう意識し、下腹部に力を入れてキープすることがポイントだと説明。続いて、基本の「ノーマルプランク」へと移行し、体幹を安定させます。



プログラム中盤からは、動きを加えたバリエーションで負荷を高めていきます。つま先を開閉する「プランクジャック」、腰を左右にひねって脇腹を刺激する「プランクツイスト」、体を横向きにしてキープする「サイドプランク」など、お腹周りの筋肉を様々な角度から追い込みます。のがちゃんねる氏は、どの種目でも常にお腹に力を入れ、体が一直線になる姿勢を保つことの重要性を強調しています。



終盤には、体を前後に揺らす「プランク・ロック」や、肘つきと腕立ての姿勢を繰り返す「コマンドープランク」でさらに追い込みをかけます。最後は「ハイプランク」で締めくくり、3分間のハードな挑戦が完了します。



短時間で効率的に腹筋を鍛えたい人にとって、最適なトレーニングと言えるでしょう。日々のルーティンにこの3分間のプログラムを取り入れ、理想のボディラインを目指してみてはいかがでしょうか。