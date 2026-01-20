猫ちゃんは狭くてふかふかした場所が大好き。そんな条件が揃った猫用ベッドは、みんなの人気スポットのようで…？先客がいてベッドの中に入れなかった猫ちゃんの『おねだり』の光景が可愛すぎると絶賛の声が寄せられることに。「アピールの仕方が可愛すぎる」「言葉わからないのに何が言いたいのか伝わってくる」と、21万再生を突破しています。

【動画：ベッドに入ろうとした猫→『先客』がいた結果…飼い主さんに見せた『可愛すぎるアピール』】

ベッドに先客がいると気づいたあずきちゃん

Instagramアカウント『ゆーくん&あずき&ちゃちゃまる&もなか&モチくん』に投稿されたのは、ハチワレ猫のあずきちゃんが飼い主さんに『おねだり』をする光景。この日、あずきちゃんは飼い主さんが猫ちゃんたちのために買ってくれたふかふかの猫用ベッドに入ろうとしていたのだそう。しかし、あずきちゃんはベッドの前にくると、中に入らず立ち止まってしまったといいます。

なぜなら、あずきちゃんが入ろうとしていたベッドの中には、すでに先客がいたから！ベッドの中に入りたいのに入れないあずきちゃんは、思わず飼い主さんのお顔を見上げるのでした。

可愛すぎるおねだりに、飼い主さんは…

猫用ベッドの中でのんびりと過ごそうと思っていたあずきちゃんですが、ベッドの中には他の猫ちゃんがいたため、あずきちゃんはその場で立ち尽くすことに。

しかし、あずきちゃんはベッドで過ごす快適な時間を諦めきれなかった様子。あずきちゃんは飼い主さんのことをジッと見つめていたかと思うと、「もう1個出してよー」と、可愛い声でおねだりをしたといいます。

その姿を見た飼い主さんは、あずきちゃんのご要望に応えてあげることに。あずきちゃんが入ろうとしていたベッドの隣に、色違いのベッドを持ってきて置いてあげたのでした。

ベッドの追加購入を決意した飼い主さん

そんな順番待ちができてしまうほど猫ちゃんたちに大人気の猫用ベッド。そこで飼い主さんは、猫ちゃんたちのために、もう一つ同じベッドを買ってあげることにしたそう。

早速新しいベッドを置いてみると、あずきちゃんが様子をうかがいにやってきたとのこと。いつも使っているベッドと少し違うことに気づいたのか、ベッドの入り口に顔を近づけて、じっくり安全確認をしていたといいます。

そして危険が無いと分かると、おそるおそるベッドの中へと吸い込まれていったのでした。

猫用ベッドをおねだりするあずきちゃんの光景には、「もうひとつあって良かったね」「なんて可愛い声なんでしょう」「こんな声出されたらなんでも言うこと聞いてしまいそうです」と、絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『ゆーくん&あずき&ちゃちゃまる&もなか&モチくん』では、そんなあずきちゃんと家族たちの穏やかで仲良しな日常の様子が投稿されていますよ。

あずきちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゆーくん&あずき&ちゃちゃまる&もなか&モチくん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。