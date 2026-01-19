「英雄から悪役へ」大会得点王に輝くも…マドリーFWが決勝で無念のパネンカ失敗。スペインメディアが見解「痛恨のミス、セネガルを蘇らせてしまった」
現地１月18日に開催されたアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）の決勝で、ホスト国のモロッコはセネガルと対戦。延長戦の末に０−１で敗れた。
準優勝に終わったモロッコだが、タイトルを手にする大きなチャンスはあった。スコアレスで迎えた終了間際にPKの絶好機。キッカーを務めたのは10番を背負うブラヒム・ディアスだった。
レアル・マドリーのFWは、この場面でパネンカを選択。しかし、GKエドゥアルド・メンディに完璧に読まれ、止まられてしまった。その後、延長戦で失点したモロッコは、そのまま敗れた。
「ヒーローになり得たが、『パネンカ』でのPK失敗により、自らを窮地に追い込んだ」と報じたのは、スペインメディアの『MALAGA HOY』だ。「その一蹴りは、モロッコにタイトルをもたらす可能性を秘めていた」とし、こう続けている。
「決勝戦の終盤、セネガルにほとんど反撃の時間が残されていない場面での出来事だった。PKがすべてを複雑にした。ブラヒムが自ら蹴ることを望み、主審とVARが判定を認めた。しかし、マドリーの選手はこれを無駄にした。英雄から悪役へ。モロッコを王者に押し上げるはずが、痛恨のミスを犯し、結果的にセネガルを蘇らせてしまった」
ブラヒムは大会通算５ゴールを挙げ、今大会の得点王に輝いた。だが、最後の最後で無念の結果となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧に読まれた！ 90＋24分にまさかのパネンカ失敗
