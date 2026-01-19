【Wingman P5】 1月19日 発売中 価格：10,900円

Zeroplus TechnologyのゲーミングブランドBrook Gamingは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PC用コントローラーコンバーター「Wingman P5」を販売している。価格は10,900円。

本製品は対応機器でXbox Elite Series 2やNintendo Switch Proコントローラーなどを使用可能にするコンバーター。接続すると振動やジャイロ機能の制限なく、ワイヤレスコントローラーを利用できるという。

PS5の全タイトルへのネイティブ対応をうたい、PS4やX-Inputを利用するPCでも使用可能としている。PCでは専用ソフト「Converter Center」を利用することで連射やボタン配置の変更が可能となっている。

