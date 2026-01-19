進む先発投手改革　則本昂大はなぜ巨人へ？　球団OBが明かした電撃契約の経緯「メジャーの方は少しオファーがなくて…」

巨人入りが決まった則本(C)産経新聞社

2月のキャンプインを目前にし、14年ぶりの日本一を目指す阿部巨人は動いた。

1月16日、巨人は今冬に楽天から海外FA権を行使した則本昂大との契約締結の合意を発表。今冬にメジャー挑戦を視野に熟考を重ねていた35歳のベテランを手に入れた。

阿部巨人の積極補強は年明けも続いた。これで日本ハムから獲得した松本剛に続き、今オフ2人目のFA補強となる。スポーツ各紙によれば、3年契約で総額13億円。決して安い買い物というわけではないが、NPB通算373登板で120勝（99敗）、48セーブをマークしている則本の経験値を考えれば、「超強力な新戦力」を手に入れたと言っていいのではないだろうか。

2年目以降も6年目まですべて2桁勝利をマークし、2014年から5年連続で最多奪三振のタイトルも獲得。実績十分の則本の巨人入りには球団OBもポジティブな見解を示している。TBS系列の「サンデーモーニング」に出演した中畑清氏は、本人とのやり取りを含めて契約の内幕を語った。

「本人は結構悩んで、メジャーも含めて考えていたみたいですけど、そっちの方は少しオファーがなくて。一番に『とにかく、来てほしい』と、条件も含めて、熱心に誘ってくれたのはジャイアンツだったので、合意したらしいです」