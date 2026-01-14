「怪我？体調不良？」「もしや移籍？」騒然！得点ランク首位独走中の上田綺世、注目の一戦で今季初のベンチ外。その理由は…
現地１月18日に開催されるオランダリーグ第19節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、三戸舜介が所属する８位のスパルタとホームで対戦する。
ロッテルダム・ダービーでもある注目の日本人対決を前に、メンバーが発表されたなか、今季リーグ戦全試合に先発していた上田はベンチからも外れた。一方、渡辺と三戸はスタメン入りした。
まさかの欠場にSNS上は騒然。「ベンチにも入ってないんだけどなんで？」「怪我なの？体調不良なのか？」「もしや移籍あるのか？」といったコメントで溢れている。
一体なぜか。現地記者デニス・ファン・エールセル氏によれば、コンディション不良のためだという。同氏はXで「アヤセ・ウエダは今週、チーム練習にフルで参加できず、スパルタ戦に間に合うほどフィットできなかった」と伝えた。
この情報を受け、クラブ専門メディア『1908.NL』は「テクニカルスタッフはストライカーにリスクを負わせない方針のようで、日曜の選手登録から外すこととなった。これは攻撃面での新たな痛手となる。ロビン・ファン・ペルシ監督は前線の布陣を変更せざるを得ず、キャスパー・テングステットが先場する」と報じた。
27歳の日本代表FWは18得点を挙げ、リーグ得点ランキングトップを独走中。首位のPSVを必死に追うファン・ペルシ監督のチームにとって、大きな痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
ロッテルダム・ダービーでもある注目の日本人対決を前に、メンバーが発表されたなか、今季リーグ戦全試合に先発していた上田はベンチからも外れた。一方、渡辺と三戸はスタメン入りした。
まさかの欠場にSNS上は騒然。「ベンチにも入ってないんだけどなんで？」「怪我なの？体調不良なのか？」「もしや移籍あるのか？」といったコメントで溢れている。
一体なぜか。現地記者デニス・ファン・エールセル氏によれば、コンディション不良のためだという。同氏はXで「アヤセ・ウエダは今週、チーム練習にフルで参加できず、スパルタ戦に間に合うほどフィットできなかった」と伝えた。
27歳の日本代表FWは18得点を挙げ、リーグ得点ランキングトップを独走中。首位のPSVを必死に追うファン・ペルシ監督のチームにとって、大きな痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…