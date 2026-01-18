直近の転職で年収変化は？　「上がった」62.2％、「変わらなかった」11.8％、「下がった」26.0％　「Job総研」調査

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年12月15日、352人の社会人男女を対象に実施した「2025年 転職と年収に関する実態調査」の結果を発表した。

上昇額は平均89.8万円、下落額は平均168.7万円

転職経験があると回答した262人に、直近の転職での年収変化を聞くと、「上がった」が62.2％となった。「変わらなかった」は11.8％、「下がった」は26.0％となっている。

年代別で「年収が上がった」人の割合を見ると、 20代が75.6％と最多となり、次いで30代が62.3％、40代が58.5％、50代が38.1％となり、年代が低いほど年収が上がる傾向がみてとれた。

直近の転職で年収が上がったと回答した163人に上昇額を聞くと、平均額は89.8万円、中央値と最頻値は50.0万円となった。一方、直近の転職で年収が下がったと回答した68人に下落額を聞くと、平均額は168.7万円、中央値が82.5万円、最頻値が40.0万円となった。

調査は2025年11月26日〜12月1日にインターネットで行われ、対象者は現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。20〜50代の男女を対象とし、有効回答数は352人。