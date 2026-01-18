この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「困った時に仕返しが来る」のが因果応報の正体。人を傷つける人が孤立していく心理とは

カウンセラー・作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【恨みは怖い】因果応報の恐ろしさとは？人を傷つける人に待っている7つの結末」と題した動画を公開。スピリチュアルな文脈で語られがちな「因果応報」について、心理学的な観点からその恐ろしさを解説した。



Ryota氏は冒頭で、因果応報とは「何かをしたら、相手は同じ質のもの、同じだけ返したくなる心理」に基づく人間関係の原則であると説明。これは神秘的な力ではなく、ごく自然な心理の働きによるものだと指摘する。



動画では、人を傷つける人に待っている結末として7つの具体例が挙げられた。その一つが「困った時に仕返しが来る」というものだ。Ryota氏は、悪意を振りまく人は周りから恨みを買い、普段は表に出さなくても、その人が弱った時に一斉に反撃されるリスクを抱えていると語る。悪意を受け取った側は「悪意を返したくなる」のが自然な心理であり、その恨みは蓄積されていくのだという。



また、「自分は忘れても相手は覚えている」という点も重要である。人を傷つけた側は、その行為によってストレスが解消され「スッキリしたからもう忘れている」ことが多い。しかし、傷つけられた側はその出来事を忘れず、恨みが残り続ける。この記憶の非対称性が、後々の人間関係において大きな足かせとなるのだ。



さらに、悪意を振りまく人は「周りを信用できなくなる」という心理状態に陥る。自分が他人を傷つけているため、「他人も自分を傷つけるのではないか」という疑心暗鬼に駆られ、常に他者を敵と見なすようになる。Ryota氏は「いつも人を疑っていると、心に安らぎがなくなる」と述べ、結果的に自分自身が孤立し、安らぎのない人生を送ることになると警鐘を鳴らした。



本動画は、因果応報が決して非科学的な話ではなく、自身の行動が未来の人間関係を形成するという、現実的で恐ろしい仕組みであることを示唆している。人への接し方が、巡り巡って自分の人生にどのような影響を与えるのかを深く考えさせられる内容だ。