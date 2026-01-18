この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が節税ランキングから本質を語る！『これは逆効果…ふるさと納税の改悪が日本経済にとって悪循環になっている件についてお話しします。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が、『これは逆効果…ふるさと納税の改悪が日本経済にとって悪循環になっている件についてお話しします。』と題した動画を公開した。本動画では、会社員の節税行動を切り口にしながら、ふるさと納税制度の改正が日本経済全体にどのような影響を及ぼし得るのかを掘り下げている。個人の節税テクニックにとどまらず、制度設計そのものへの視点が提示されている点が特徴である。



動画の冒頭で脱・税理士の菅原氏は、株式会社AlbaLinkが社会人男女500人を対象に実施したアンケート調査を紹介する。「何らかの節税をしている」と回答した人が96.6%に達したという結果は、節税が一部の知識層だけのものではなく、多くの会社員にとって日常的な行動になっていることを示している。この数字を起点に、節税という行為がどのように捉えられているのかが整理されていく。



続いて発表された「社会人がやっている節税ランキングベスト7」では、「ふるさと納税」が61.4%で1位となり、他を大きく引き離した。2位は生命保険料控除、3位は医療費控除と、年末調整や確定申告の流れの中で自然に適用されやすい制度が上位を占める結果となった。一方で、近年話題になることの多いNISAやiDeCoは下位に位置づけられ、菅原氏は「節税を目的として始める制度というより、投資の結果として税負担が軽減されるものと受け取られているのではないか」と分析する。



さらに後半では、「今後やってみたい節税対策ランキング」に話題が移る。ここでも1位はふるさと納税で変わらなかったが、2位に不動産投資が入った点が注目される。菅原氏は、広告や情報に触れる機会が増えたことで関心が高まっている一方、「やってみたいが、現実的には資金面のハードルを感じている人が多いのではないか」と述べ、意識と行動の乖離を指摘する。



そして動画の中心テーマとなるのが、ふるさと納税制度の改正を巡る議論である。富裕層が得をする制度だという理由で上限や内容に制限をかける動きについて、菅原氏は慎重な見方を示す。高額寄付が地方自治体や地域産業の資金循環を支えてきた側面に触れ、制度改正が結果として消費や寄付の流れを細らせる可能性があると語る。その論理は、経済全体を俯瞰する視点から提示されており、動画内でより具体的に展開されている。



今回の動画は、会社員の節税実態を知りたい人にとって、個別制度の順位だけでなく、制度と経済循環の関係性を整理する材料を与える内容である。