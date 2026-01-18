広島で全国都道府県対抗男子駅伝

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われた。今年の箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新記録をマークした青学大の黒田朝日（岡山）が、3区（8.5キロ）で力走を披露した。

激走した2日の箱根駅伝往路から16日。青学大の「シン・山の神」黒田が、3区に登場。46秒差の5位でタスキを受けると、前を追った。

青学大のチームメート、埼玉の宇田川瞬矢とレース中に笑顔で会話するシーンも。4キロで集団を抜け出すと、3位に浮上して4区につないだ。トップとの差は23秒縮めた。23分50秒は区間5位だった。

X上の駅伝ファンからは「山じゃなくて平地でもやっぱり速いな」「別大マラソンもでるんだよね。楽しみだな」「黒田くんやっぱりすげぇ」「来月のマラソンに照準を合わせているのに、後半追い上げていて流石過ぎる」などの声が上がった。

2月1日には別府大分毎日マラソンに出場し、自身が保持する学生記録2時間6分5秒の更新に照準。卒業後はニューイヤー駅伝を制したGMOインターネットグループに加入する。



（THE ANSWER編集部）