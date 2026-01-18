【東京メトロ】公式ライセンス商品 銀座線モデル腕時計が登場！
「SuperGroupies」より、東京地下鉄『東京メトロ』の公式ライセンス腕時計が登場。好評をいただいた「東西線」モデル腕時計に続き、もうすぐ100周年を迎える「銀座線」にフォーカス。SuperGroupies公式サイト他にて2月9日昼12時まで、予約受け付けを行う。
＞＞＞東京メトロ 銀座線 モデル 腕時計をチェック！（写真17点）
銀座線のマークのようにオレンジ色の輪をぐるりと盤面にあしらい、周りには渋谷駅から浅草駅まで各駅間のおおよその乗車時間に合わせて駅ナンバリングマークを配置。上野駅にある列車接近表示機のレトロな車両のアイコンが走る。
「都市計画第3号線」の面影を残す、インデックスの3の数字が印象的な仕上がりに。銀座線01系を思わせるフェイス中央のシルバーが銀座線の過去と現在を感じさせてくれる。
前面行先表示をイメージした窓には、渋谷、外苑前、溜池山王、虎ノ門、新橋、銀座、日本橋、上野、浅草1番線着、浅草2番線着、試運転、臨時が2時間ごとに表示される。いつも使っていた駅や思い出の駅、2020年の銀座線渋谷駅の移設などを思い起こさせる遊び心あるデザインだ。
ベルト裏面は路線図をイメージし、上部に最初に開通した浅草〜上野間、下部にその後開通した上野広小路〜渋谷間、全駅を刻印。時計裏蓋の銀座線1000系の刻印もポイントだ。見えない時計の裏側までこだわっている。
革ベルトは、銀座線の屋根や特別車両の内装を思い起こさせる、レンガを思わせる落ち着いた茶色。銀座線カラーのステッチもアクセント。
銀座線の思い出が甦る逸品を着けてみては。
（C） Tokyo Metro Co., Ltd All rights reserved.
（C） Tokyo Metro Co., Ltd All rights reserved.