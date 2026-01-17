「こんなん泣いてまう」大怪我を負った日本代表MFへ――プレミア王者の投稿にネット感涙「良いチームすぎる」「どんだけ優しいねん」
周知の通り、モナコの南野拓実は昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、現在は戦線を離脱している。
そんななか、１月16日に31歳の誕生日を迎えた日本代表MFに、古巣のリバプールがメッセージを送った。
同日、プレミアリーグ王者は公式SNSに一本の動画を投稿。「胸が熱くなるタキのバースデーゴール。タキ、ともに乗り越えよう」と綴り、リバプール時代の南野がロベルト・フィルミーノとの連携で奪ったゴールを回想した。
「４年前の今日、感動のバースデーゴールが誕生」「タキ誕生日おめでとう」「苦しい時間をとともに乗り越えよう You'll Never Walk Alone」と祝福と励ましのコメントを寄せたレッズの粋な計らいに、次のような声が寄せられた。
「うう、泣ける」
「フィルミーノの優しさ タキ誕生日おめでとう」
「怪我が早く良くなりますように」
「懐かしいっっい」
「フィルミーノの優しさも応援メッセージもなにかも最高」
「ハイライト擦り切れるくらい見た場面」
「こんなん泣いてまう」
「帰ってくることを信じてる」
「もう退団してるのに、リバプール良いチームすぎる」
「まだタキを思ってくれるなんて素晴らしいクラブです」
「どんだけ優しいねん」
「素敵な愛をありがとう！」
通常なら今夏のワールドカップには間に合わない。だが、世界のサッカーファンが奇跡の復活を願っているはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファン感動！リバプールが投稿した南野へのメッセージ動画
そんななか、１月16日に31歳の誕生日を迎えた日本代表MFに、古巣のリバプールがメッセージを送った。
同日、プレミアリーグ王者は公式SNSに一本の動画を投稿。「胸が熱くなるタキのバースデーゴール。タキ、ともに乗り越えよう」と綴り、リバプール時代の南野がロベルト・フィルミーノとの連携で奪ったゴールを回想した。
「４年前の今日、感動のバースデーゴールが誕生」「タキ誕生日おめでとう」「苦しい時間をとともに乗り越えよう You'll Never Walk Alone」と祝福と励ましのコメントを寄せたレッズの粋な計らいに、次のような声が寄せられた。
「フィルミーノの優しさ タキ誕生日おめでとう」
「怪我が早く良くなりますように」
「懐かしいっっい」
「フィルミーノの優しさも応援メッセージもなにかも最高」
「ハイライト擦り切れるくらい見た場面」
「こんなん泣いてまう」
「帰ってくることを信じてる」
「もう退団してるのに、リバプール良いチームすぎる」
「まだタキを思ってくれるなんて素晴らしいクラブです」
「どんだけ優しいねん」
「素敵な愛をありがとう！」
通常なら今夏のワールドカップには間に合わない。だが、世界のサッカーファンが奇跡の復活を願っているはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファン感動！リバプールが投稿した南野へのメッセージ動画