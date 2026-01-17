歌手で、ボーカル＆ダンスグループ「SPEED」メンバーの島袋寛子さん（41）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新。記者会見での衣装ショットを披露した。

「スタイル際立つワイドパンツコーデ」

島袋さんは、「『#元科捜研の主婦』記者会見だった日」と報告し、ハイネックのトップスとグレーのパンツを合わせたコーデを投稿。島袋さんはテレビ東京系連続ドラマ「元科捜研の主婦（おんな）」に出演、その記者会見でのオフショットを披露した。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーのハイネックのトップスとベアトップを重ね着し、グレーのワイドパンツを着用。楽屋前に掲出されている自身の名前を指差し、微笑んでいた。2枚目では、椅子に腰かけ、背もたれに両腕を置き、笑顔をみせていた。3枚目では、全身ショットを披露し、パンツのポケットに手を入れて微笑んでいた。

この投稿には、「わ〜なんて色っぽい」「綺麗！！！」「かわいいがすぎる」「あまりにも美」「どんどん可愛くなるの何？？？」といったコメントが寄せられていた。