1月16日より放送がスタートしたTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』より、池田エライザのインタビューコメントが公開された。

本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、落ちこぼれ練習生7人のグループ「NAZE（ネイズ）」が、共に夢を目指す物語。

池田が演じるのは、NAZEのマネージャー・遠藤水星。第1話では、突如現れた吾妻との衝突や、メンバーを守るために奔走する姿が描かれた。

脚本を読んだ印象について池田は、「登場人物一人一人の気持ちに、しっかりフォーカスが当てられた物語」「スカッとする場面や展開もたくさんあって、読みながら『こういうドラマ、久しぶりに見たかったな』と感じました」とコメント。「私は、やっぱりハッピーな物語が好きなので、こういう作品に参加できることが本当にうれしかったです」と喜びを語る。

マネージャー役については、「世間が持つ私のイメージとは少し離れている気がしましたし、『池田エライザがマネージャー役なんてできるわけない』と言われるのではないか」と当初は不安があったことを吐露。しかし、プロデューサーからの「僕には見えています」という言葉や、現場でNAZEのメンバーを見守る中で、「基本的には“見守ろう”という気持ちで臨んでいます」と役作りの指針を見つけたようだ。

共演する中村倫也については「本当にプロフェッショナルな方」と信頼を寄せ、「撮影現場の空気がとても良く、吾妻のアグレッシブさを柔らかく中和している感覚があります」と撮影現場の雰囲気を明かした。また、韓国の芸能事務所社長役のハ・ヨンスについては「恐竜みたいな方ですね（笑）。すごく華奢でかわいらしいのに、お芝居にかけるエネルギーが200％を超えている」と、その熱量に圧倒されている様子を語った。

第2話に向けては、「水星にとって踏ん張りどころ。水星の視点で見ると、第2話はとても苦しいんですが、冬を越えて新芽が一気に出るような、健やかで爽やかな感覚を味わえる物語」とアピール。「諦めずに誠実に夢と向き合っていれば、自然と支えてくれる人が集まってくる。そんなことを示してくれるお話」とメッセージを送っている。

池田エライザ（遠藤水星役）コメント●マネージャー・遠藤水星という役柄についてクランクイン前、「なんで私が水星なんだろう？」という疑問がありました。世間が持つ私のイメージとは少し離れている気がしましたし、「池田エライザがマネージャー役なんてできるわけない」と言われるのではないかと。それでプロデューサーに「どうして私なんですか？」と聞いたら、「僕には見えています」と言ってくださって。その言葉はすごくうれしかったものの、私自身にはまだ見えていなくて。演じることはできるけれど、どうやって視聴者の方の不安を信頼に変えていけばいいんだろう、と悩みました。最終的には、仕上がりで見せるしかないと考えを切り替え、監督とは常に「今の（演技）、大丈夫でしたか？」と確認し合いながら撮影しています。今はだいぶ自分に水星がなじんできて、安心してコミュニケーションを取りながら進めています。

●共演者との撮影現場中村さんとは本作が初めての本格共演ですが、本当にプロフェッショナルな方だと思います。的確なお芝居をしつつ、崩し方も熟知されているので、自然体と技術の両方を見せてくださいます。私たちが何を投げても返してくださるので、こちらも“遊びがい”があるんです。ハ・ヨンスさんは、恐竜みたいな方ですね（笑）。すごく華奢でかわいらしいのに、お芝居にかけるエネルギーが200％を超えている。お芝居になった瞬間、全身の関節を駆使して表現されるので、私も中村さんも手に負えない感じがまさにナム社長らしいなと（笑）。私は楽しく振り回されています。

●NAZEのメンバーについてとても礼儀正しくて誠実な子たちなので、見守れば見守るほど、「たくさんの方に愛されてほしいな」と感じます。そう思うと同時に、「よし、私も頑張ろう」と自然と気持ちが前向きになります。キムゴンは第1話の撮影だけでも成長がすごかったです。芝居心があるんだろうなと感じていましたが、本番の中で“影響し合う芝居”を体感したのだと思います。練習してきたもの以上のお芝居を見せてくれた気がします。第1話でゴンが泣くシーンでは、私も偉そうなことは言えませんが、「泣くシーンって、周りの関わり方もすごく大事だよね」と、みんなで共有しました。そうしたら、ふっとみんなの空気が変わる瞬間があって。それをマネージャーとして後ろから見ていてほほ笑ましかったです。

●夢との向き合い方と第2話の見どころ私は夢をすごく身近に感じるタイプだと思います。「これやりたい！」と思ったら、「じゃあ、どうやったらできるんだろう？」ってすぐ考える。見上げ過ぎると、どうしても萎縮してしまったり、夢が化け物みたいに見えてしまうこともある。夢は友達くらいの距離感でいるのが、私にとってちょうどいい付き合い方だと思っています。第1話、第2話は、水星にとって踏ん張りどころ。水星の視点で見ると、第2話はとても苦しいんですが、冬を越えて新芽が一気に出るような、健やかで爽やかな感覚を味わえる物語だと思います。諦めずに誠実に夢と向き合っていれば、自然と支えてくれる人が集まってくる。そんなことを示してくれるお話なので、金曜の夜、少し疲れている方にもぴったりの、優しいドラマだと思います。

