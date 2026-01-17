1月17日は「おむすびの日」です。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際、被災者に届けられた「おむすび」（おにぎり）が、人と人との心を結ぶ象徴となったことがきっかけで制定されました。

【豆知識】栄養が大幅アップ！ これがおにぎりにおすすめの“具材”です！

ところで、おにぎりについて、ノリを巻いて食べる人もいれば、巻かずにそのまま食べる人もいます。おにぎりにノリを巻くメリットや、ノリの選び方のほか、おにぎりにお勧めの具材などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。

血糖値の急上昇を抑える効果も期待

Q.ノリをおにぎりに巻くと、調理面や栄養面でどのようなメリットがあるのでしょうか。

松田さん「調理の観点からは、ノリを巻くことで、おにぎりの形が崩れにくくなります。また、白米が直接手に触れないため、ベタつきを防ぎ、屋外で食べる際にも便利です。さらに、白米の表面をノリで覆うことで、米の乾燥を防ぐ効果も期待できます。

栄養面において、ノリの栄養価は非常に高く、タンパク質をはじめ、ビタミンCや、ヨウ素、鉄分、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルが豊富です。また、葉酸やビタミンA、ビタミンB2も含まれています。

そのほかにも、白米と一緒に食べることで、食物繊維を摂取でき、血糖値の急上昇を抑えられます。味付きのノリに含まれている塩分は運動時のミネラル補給にも役立ちます。貧血が気になる人や、女性、運動する人などにこそ、ノリを積極的に取り入れていただきたいです。

ノリにはグルタミン酸やアスパラギン酸といった『うまみ成分』が豊富に含まれており、おにぎりのおいしさを一層引き立てます。ノリの香りと独特の食感が加わることで、満足度が高まります」

Q.では、おにぎりにノリを巻く際、どのようなノリを選ぶのがお勧めなのでしょうか。味付きのノリを巻いても特に問題はないのでしょうか。

松田さん「味付きのノリは、しょうゆや砂糖で味付けされており、食欲をそそるおいしさが魅力です。先述のように塩分が含まれているため、運動で汗をかいた後の塩分補給にも向いています。ただし、表面がしょうゆなどでコーティングされているため、焼きノリに比べカロリーや糖分が含まれます。また、味付け成分で湿気やすい点や、手がベトつきやすい点に注意が必要です。

ダイエット中の人には、焼きノリが適しています。また、味付きのノリよりも湿気にくく、『朝ににぎって昼に食べる』といった場合も焼きノリがお勧めです。

味付きのノリと焼きノリ、それぞれのメリットが生きるよう、時と場合で使い分けましょう」

Q.おにぎりの具材を選ぶ際のコツについて、教えてください。少しでも栄養価を高めたい場合、どのような具材を使うのが望ましいのでしょうか。

松田さん「特にお勧めしたい組み合わせは、『サケ、ごま、ワカメ』です。サケからはタンパク質やDHA、EPAを、ごまからはカルシウムと鉄分を、ワカメからはヨウ素やマグネシウムを摂取できます。そのため、ダイエット中の人にも理想的な具材です。

白米の代わりにもち麦や玄米を使うのもいいですね。コンビニでも人気の『もち麦、枝豆、塩昆布』の組み合わせのように、食物繊維やビタミンB、タンパク質を豊富に取ることができます。

人気のツナマヨは、ノンオイルのツナ缶を選び、マヨネーズの代わりに『ヨーグルト、塩、ごま』であえます。脂質を大幅にカットできますし、ツナからタンパク質を、ヨーグルトを使うことで乳酸菌など発酵食品を取ることができます」

＊ ＊ ＊

おにぎりに巻くノリは、さまざまな栄養素と豊富なうまみ成分を含んでいます。香りと食感を楽しみながら、健康的になれるのが大きな魅力です。

シンプルな焼きノリと味付きのノリを使い分けて具材を工夫すれば、さらにおにぎりをおいしく食べられますね。ノリの魅力を生かして、理想のおにぎりを作ってみてはいかがでしょうか。