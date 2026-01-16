¡ÚÄã²¹¡¦ÂçÀã¾ðÊó¡ÛÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç21Æüº¢¤«¤é10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¹¡¢ÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×È¯É½¡ÚºÇ¿· Àã¤È±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡££±·î21Æüº¢¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤²¹¤ÎÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¾ã³²¤ä½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£¶¡î°Ê²¼
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡££²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£°¡î°Ê²¼
ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£µ£·¡ó°Ê¾å
ÅìËÌÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤ÏÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
¸Þ½êÀî¸¶¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
ÀÄ¿¹¡¡£³£±¥»¥ó¥Á
¹°Á°¡¡£³£µ¥»¥ó¥Á
»À¥±Åò¡¡£·£³¥»¥ó¥Á
ÂëÁã¡¡£²£¹¥»¥ó¥Á
½©ÅÄ¡¡£±£·¥»¥ó¥Á
²£¼ê¡¡£´£´¥»¥ó¥Á
ÌðÅç¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
¼òÅÄ¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
¿·¾±¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
»³·Á¡¡£±£·¥»¥ó¥Á
ÊÆÂô¡¡£´£³¥»¥ó¥Á
¼ã¾¾¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
Âþ¸«¡¡£¶£³¥»¥ó¥Á
¤à¤Ä¡¡£²£±¥»¥ó¥Á
½½ÏÂÅÄ¡¡£²£°¥»¥ó¥Á
À¹²¬¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
ÅòÅÄ¡¡£µ£±¥»¥ó¥Á
ËÌ¾å¡¡£²£°¥»¥ó¥Á
ÀîÅÏ¡¡£²£´¥»¥ó¥Á
¸ÅÀî¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
¿·Àî¡¡£²£²¥»¥ó¥Á
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¹¡î°Ê²¼
Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£·£³¡ó°Ê¾å
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢£±·î£²£°Æüº¢¤Þ¤Ç´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
Æ£¸¶¡¡¡¡£µ£´¥»¥ó¥Á
¤ß¤Ê¤«¤ß¡¡¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÁðÄÅ¡¡¡¡£²£¹¥»¥ó¥Á
ÌîÂô²¹Àô¡¡¡¡£µ£¹¥»¥ó¥Á
¿®Ç»Ä®¡¡¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
ÈÓ»³¡¡¡¡£´£¹¥»¥ó¥Á
¾®Ã«¡¡¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÇòÇÏ¡¡¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
Ä¹Ìî¡¡¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
ÂçÄ®¡¡¡¡£²£¸¥»¥ó¥Á
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£°¡î°Ê²¼
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£±£²¡ó°Ê¾å
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡££²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÁêÀî¡¡£¶¥»¥ó¥Á
¿·³ã¡¡£±£²¥»¥ó¥Á
ÄÅÀî¡¡£´£´¥»¥ó¥Á
Ä¹²¬¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
¼éÌç¡¡£¶£µ¥»¥ó¥Á
¹âÅÄ¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
´Ø»³¡¡£¶£²¥»¥ó¥Á
ÄÅÆî¡¡£·£°¥»¥ó¥Á
ÉúÌÚ¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
ÉÙ»³¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
Å×ÇÈ¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
ÃöÃ«¡¡£´£´¥»¥ó¥Á
ÎØÅç¡¡£±£±¥»¥ó¥Á
¼·Èø¡¡£±£´¥»¥ó¥Á
¶âÂô¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
Çò»³²ÏÆâ¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
Ê¡°æ¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
¶åÆ¬Îµ¡¡£´£¶¥»¥ó¥Á
ÆØ²ì¡¡£¹¥»¥ó¥Á
¾®ÉÍ¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
Åì³¤ÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¸¡î°Ê²¼
´ôÉì¸©»³´ÖÉô¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£¹£³¡ó°Ê¾å
Åì³¤ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÇòÀî¡¡£µ£·¥»¥ó¥Á
¹â»³¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
Ä¹Âì¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¹¡î°Ê²¼
¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£µ£´¡ó°Ê¾å
¶áµ¦ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
Ìø¥±À¥¡¡£³£³¥»¥ó¥Á
º£ÄÅ¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
É§º¬¡¡£·¥»¥ó¥Á
Êö»³¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
ÉñÄá¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
¹á½»¡¡£±£¶¥»¥ó¥Á
Ë²¬¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
ÏÂÅÄ»³¡¡£±£²¥»¥ó¥Á
Ãæ¹ñÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£±¡î°Ê²¼
»³±¢¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£µ£´¡ó°Ê¾å
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï»³±¢¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
À¾¶¿¡¡£·¥»¥ó¥Á
¾¾¹¾¡¡£¶¥»¥ó¥Á
²£ÅÄ¡¡£²£¸¥»¥ó¥Á
ÀÖÌ¾¡¡£³£³¥»¥ó¥Á
¿ðÊæ¡¡¡¡£²£±¥»¥ó¥Á
Ìï±É¡¡¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
¶¡¡£·¥»¥ó¥Á
ÊÆ»Ò¡¡£¸¥»¥ó¥Á
ÁÒµÈ¡¡£¹¥»¥ó¥Á
Ä»¼è¡¡£¹¥»¥ó¥Á
Âç»³¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÃÒÆ¬¡¡£²£±¥»¥ó¥Á
¾åÄ¹ÅÄ¡¡£³£µ¥»¥ó¥Á
Àé²°¡¡£²£µ¥»¥ó¥Á
ÄÅ»³¡¡£´¥»¥ó¥Á
¹âÌî¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
È¬È¨¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
ÂçÄ«¡¡£²£³¥»¥ó¥Á
»Í¹ñÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£²¡î°Ê²¼
»Í¹ñÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡ÊÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£¶¡î°Ê²¼
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£´Æü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£µ¡î°Ê²¼
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÆìÃÏÊý¡ÊÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ë¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£²¡î°Ê²¼
²ÆìÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤äÄã²¹¡¢¹ßÀãÎÌ¡ÊÅßµ¨¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£