¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2026¡Û¼±¼Ô¤¬¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤òÁí³ç¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¶¯¤µ¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç³Ø¤Î¡ÖÍ½ÁÛ³°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿
¼±¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÁí³ç¡¡Á°ÊÔ
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£¥ì¡¼¥¹Á°¡¢¥È¥Ã¥×10¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î½ç°Ì¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ£³ËÜ¤Î»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡photo by Tsutomu Kishimoto
¢£ÀÞ»³½ÊÈþ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê·ë²Ì¡Ë
£±¡Ë¶ðß·Âç¡¡¡¡¡¡¡¡£±¡ËÀÄ»³³Ø±¡Âç
£²¡ËÔ¢ÕÜ±¡Âç¡¡¡¡¡¡£²¡ËÔ¢ÕÜ±¡Âç
£³¡ËÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¡¡¡£³¡Ë½çÅ·Æ²Âç
£´¡ËÃæ±ûÂç¡¡¡¡¡¡¡¡£´¡ËÁá°ðÅÄÂç
£µ¡ËÁá°ðÅÄÂç¡¡¡¡¡¡£µ¡ËÃæ±ûÂç
£¶¡ËÄëµþÂç¡¡¡¡¡¡¡¡£¶¡Ë¶ðß·Âç
£·¡ËÁÏ²ÁÂç¡¡¡¡¡¡¡¡£·¡Ë¾ëÀ¾Âç
£¸¡ËÅìÍÎÂç¡¡¡¡¡¡¡¡£¸¡ËÁÏ²ÁÂç
£¹¡Ë½çÅ·Æ²Âç¡¡¡¡¡¡£¹¡ËÄëµþÂç
10¡Ë¾ëÀ¾Âç¡¡¡¡¡¡ 10¡ËÆüËÜÂç
¡¡ÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï¼ã´³Í¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¶ðß·Âç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬12·î¤Ë¸Î¾ã¤·¤ÆËüÁ´¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬±ýÏ©¤òÁö¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼çÍ×¶è´Ö¤òÌ³¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Íèµ¨¥¨¡¼¥¹¸õÊä¡¢Ã«ÃæÀ²¡Ê£²Ç¯¡Ë¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ÆÉüÏ©¤Ë²ó¤ê¡¢¾¡µ¡¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÎÀïÎ¬¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°¡¢¶ðÂç¤ÎÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë·¯¤ò£µ¶è¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Â¾Âç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ·ù¤ÊÇÛÃÖ¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò£²Ê¬¼å¤â¹¹¿·¤¹¤ë·ãÁö¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤â¡¢¹õÅÄ¤Î£µ¶è¤¬ºÇ¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¸ú²ÌÅª¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¶è´Ö£²°Ì¤è¤ê£²Ê¬°Ê¾åÂ®¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿Ô¢ÕÜ±¡Âç¤ò£³Ê¬¼å¡¢¶ðÂç¤ÈÃæ±ûÂç¤ò£´Ê¬°Ê¾å¤â¾å²ó¤ëÁö¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¶è¤Ç¤Ï¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ó´¬Êþô¦¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Î"ÂåÌò"¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢£³¶è¤Þ¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£´¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£³°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç£µ°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢¹õÅÄ¤ÎµÕÅ¾·à¤Î²¼½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¾¾¤Ï¡¢¹Ó´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁö¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î½ÐÁö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹µ¤¨¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁö¤ê¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤êÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ô¢ÕÜ±¡Âç¤â¡¢ÉüÏ©¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Ë39ÉÃÃÙ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç½¾ÍèµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿£µ¶è¤â¡¢£±Ç¯À¸¤Î郄ÀÐ¼ù¤¬¶è´Ö£´°Ì¤ÇÁö¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²¶è¤À¡£¶è´Ö10°Ì¤Þ¤Ç¤¬£±»þ´Ö06Ê¬30ÉÃ¤òÀÚ¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö12°Ì¡£ºòµ¨¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¥¯¥é¥¹¤Î"ÂçË¤"¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Å¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð±À¤äÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎ±³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÂÐÅù¤ËÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿£³¶è¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ÉüÏ©¤Ç£µ°Ì¤ËÍî¤Á¤¿Ãæ±ûÂç¤â¡¢¼ç¾¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Ä¾Á°¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡££±¶è¤ÎÆ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢Áá¡¹¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤ò¿¶¤êÍî¤È¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ÇµÈµï¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡Ê¶è´Ö£²°Ì¡Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶è´Ö¤â¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿£´¶è¤Þ¤Ç¤ÏËüÁ´¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£´¶è¤Þ¤Ç¤Î¤É¤³¤«¤ËµÈµï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡£³°Ì¤Î½çÅ·Æ²Âç¤Ï¡¢±ýÏ©¤Ç¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤±ØÅÁ¤ÇÉüÏ©¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÅÁÅý¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁÇ¼Á¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³£²Âç²ñ¤Ï½øÈ×¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï£´Ç¯À¸¤¬¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£³Ç¯À¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤³¤Î£³°Ì¤ò¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï±ýÏ©¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤²¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±ýÏ©17°Ì¤ÈÄÀ¤ó¤ÀÄëµþÂç¤¬¡¢ÉüÏ©¤ÇµÕ½±¤·¤Æ¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢º£Âç²ñ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¢£º´Æ£½Ó¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢ºÇ¤â½ç°Ì¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¤È¢º¬±ØÅÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶è´ÖÇÛÃÖ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¼çÎÏ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÁö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç½ç°Ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¶ðß·Âç¤Ï¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Ç"ÌîÀïÉÂ±¡"²½¤·¡¢»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Ã«ÃæÀ²¡Ê£²Ç¯¡Ë¤é¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤È¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤¬¤â¤í¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç£µ¶è¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î£´¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¹¥Áö¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡££¸°Ì¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ë§¤ò£µ°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¹õÅÄ¤ËÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç"¥¤¥±¤ë¥à¡¼¥É"¤ò¾úÀ®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹õÅÄ¤Î°Û¼¡¸µ¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂç¤Ï¡¢£µ¶è¤Ë¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤·¤Æ±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹©Æ£¤¬19km²á¤®¤Ë¹õÅÄ¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹©Æ£¤Î¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»³¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Áí¹ç£³°Ì¤ÏÁÀ¤¨¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£´°Ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÂç¤â£´¶è¤Þ¤Ç¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê±ØÅÁ¤À¤Ã¤¿¡££³¶è¤ÎËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÃæ±ûÂç¤¬¤¤¤¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê£µ¶è¤Ç¹õÅÄ¤Ëº¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä»³¾å¤ê¤ÎÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤¤¤¯¤éÃù¶â¤òºî¤í¤¦¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤ÆÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»³¤ÎÉÝ¤µ¡¢»³¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï10°Ì¤È¤·¤¿½çÅ·Æ²Âç¤¬£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×£³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡££·¶è¤Î¶ÌÌÜÎ¦¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¶è´Ö£²°Ì¤Î²÷Áö¤ÇÀª¤¤¤Å¤¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢14°Ì¤ÎÅìÍÎÂç¤Ï20Ç¯´Ö°Ý»ý¤·¤¿¥·¡¼¥É¸¢¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¼º¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬³èÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤È¸åÂà¤·¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢±ýÏ©¤Ï£±km£²Ê¬50ÉÃ¥Ú¡¼¥¹¡¢ÉüÏ©¤Ï£²Ê¬55ÉÃ¤òÀÚ¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢È¢º¬¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤¬£µ¶è´Ö¤â½Ð¤¿¡£µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¡¢¤½¤·¤Æ½ç°ÌÊÑÆ°¤âÂç¤¤¯¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤È¢º¬±ØÅÁ¤À¤Ã¤¿¡£
