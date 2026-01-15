¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤ÏŽ¢10Ëü±ßÄ¶¤¨Ž£¤Ç¤âiPhone¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡ÄÀ¤³¦¤Ç°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëAndroid¤È¤Î·èÄêÅª¤Êº¹
¢£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬iPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜ¾åÎ¦¤Î»þ¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿iPhone¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤Û¤É¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬iPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢iPhone¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¶á¤¤»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎOS¤òÅëºÜ¤·¤¿Ã¼Ëö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÎT¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬2008Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î2009Ç¯¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢¥É¥³¥â¤¬ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤Ç¤ÏiPhone¤È¥·¥§¥¢¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âiPhone°Ê³°¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤Û¤Ü¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬²ÉÀê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¸À¤¨¤Ð¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
iPhone¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Ã¼Ëö¤«¤éOS¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì¼ê¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¿âÄ¾Åý¹ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÊý¸þ¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¿åÊ¿Ê¬¶È
¤Þ¤º¡¢OS¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢OSÉôÊ¬¤À¤±¤ò»È¤Ã¤¿µ¡´ï¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Ëö¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎOS¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤¨»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤â¿åÊ¿Ê¬¶È»Ö¸þ¤Ç¤¹¡£T¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É½é¹æµ¡¤â¡¢³«È¯¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¤ÎHTC¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤ä¥·¥ã¡¼¥×¤â¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î¡ÖAQUOS¡×¤ä¡ÖXperia¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬¡ÖGalaxy¡×¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥·¥ã¥ª¥ß¤¬¡ÖXiaomi¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¼Ëö¤ÎÌ¾¾Î¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âOS¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡£¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³°´Ñ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£OS¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤¬ºî¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃ¼Ëö¥á¡¼¥«¡¼¤¬»È¤Ã¤ÆÃ¼Ëö¤ò³«È¯¤·¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤´¤È¤Ë¡¢Ê¬¶ÈÂÎÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ä¤¹¤¤
¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¾å¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥³¥â¤Î¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥É¥³¥â¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¹àÌÜ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢iPhone¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËºÇÅ¬²½¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4G¤ä5G¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÄÌ¿®Êý¼°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤â¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¼«¿È¤¬»ÅÍÍºöÄê¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÅëºÜ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¿åÊ¿Ê¬¶È·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬iPhone¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èi¥â¡¼¥É°ÊÁ°¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¶á¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÃ¼Ëö¤Î8¡Á9³ä¤ÏÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤´¤È¤Î»ÅÍÍ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îã³°¤â¤¢¤ê¡¢¥°¡¼¥°¥ë¼«¿È¤â¡ÖPixel¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò³«È¯¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OS¤â¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤AIµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¡¼¥°¥ë¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½Â¤¤ÏiPhone¤ÈÆ±¤¸¿âÄ¾Åý¹ç¤Ë¶á¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£1Ëü±ßÂæ¤«¤é25Ëü±ßÄ¶¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê²Á³ÊÂÓ
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥È¥¢¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£OS¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤¬³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬³«È¯¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿i¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Ë¶á¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âOS¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¼Ëö³«È¯¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤â¡¢i¥â¡¼¥É¤Îº¢¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¿Ê¬¶È¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿ºÌ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÃ¼Ëö¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¿ô¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹âµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÆÈ¼«À¤ò¤¤¤«¤ËÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¤äÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Á³Ê¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¤Ï25Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¶¹â³ÛÃ¼Ëö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ¡Ç½¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¾Ê¤¤¤Æ1Ëü±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê°ÂÃ¼Ëö¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉý¤â¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¤â°Â¤¤¡ÖiPhone 16e¡×¤Ç¤â9Ëü9800±ß
ÂÐ¤¹¤ëiPhone¤Ï¡¢¡ÖiPhone 16¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°Â¤¤¡ÖiPhone 16e¡×¤Ç¤¹¤é¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï9Ëü9800±ß¤«¤é¤ÈÈæ³ÓÅª¹â³Û¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ä¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶èÊ¬¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÃ¼Ëö¤â¹âµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¥·¥§¥¢¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤°ì°ø¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñÄ´ºº²ñ¼ÒIDC¤¬2025Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÊÌ¥¹¥Þ¥Û½Ð²ÙÂæ¿ôÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥·¥§¥¢¤Ï18.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢2°Ì¤Î¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¡¢3°Ì¤Î¥·¥ã¥ª¥ß¡¢4°Ì¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢5°Ì¤Î¥ª¥Ã¥Ý¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¹¥Þ¥Û¤ò³«È¯¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¡£¤½¤ÎÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤â¡¢¤Û¤Ü¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¥·¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬8³ä°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÝ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤ÎÈæÎ¨¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IDC¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëIDC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2025Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬52.2¡ó¤â¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ï11.6¡ó¡¢3°Ì¤Î¥°¡¼¥°¥ë¤Ï8.7¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤«¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢È¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÆüËÜ¿Í¤Ï¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇiPhone¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢Ê¿¶Ñ½êÆÀ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Ëµó¤²¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¶½¹ñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤ÎÄã¤¤¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â10Ëü±ß¶á¤¤iPhone¤Ï¹âÎæ¤Î²Ö¡£·ÐºÑÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤¬Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¿ôÇ¯Ê¬¤ËÁêÅö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤ÎÉý¤¬¹¤¤¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ôÇ¯¤Ë1²óiPhone¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢½êÆÀ¤¬Äã¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¹ñÊÌ¤ËiPhone¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ä±Ñ¹ñ¤Ê¤É¤âÈæ³ÓÅª¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¹ñ¤ÎË¤«¤µ¤È°ìÄêÄøÅÙÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤äÃÏ°è¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Èæ³ÓÅªiPhone¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥·¥§¥¢¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö³ä°ú¹çÀï¡×¤¬iPhoneÉáµÚ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬iPhone 3G¤òÆ³Æþ¤·¤¿Åö½é¤«¤é¡¢³äÉêÈÎÇä¤äÄÌ¿®·ÀÌó¤òÈ¼¤¦³ä°ú¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Ëè·î»ÙÊ§¤¦ÄÌ¿®ÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¸¶»ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÊÁ°¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Îº¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¯²óÀþ¤ò·ÀÌó¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²óÀþ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤ëÃ¼Ëö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ÀÌó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Ã¼Ëö¤ò³ä°ú¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³ä°ú¹çÀï¤¬²áÇ®¤·¤¿·ë²Ì¡¢µ¬À©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¶ËÃ¼¤ËÃ¼Ëö¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢iPhone 3G¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÌµÎÁÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²óÀþ¤Î·ÑÂ³·ÀÌó¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»î¤·¤Æ¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»Ï¤á¤¿¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢iPhoneÉáµÚ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬iPhone¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¡¢³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¡¢iPhone¤¬ÌµÎÁ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Ç¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬¡ÖÇÔËÌ¡×¤·¤¿ÍýÍ³
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¹¥Þ¥Û¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÌµÎÁ¤ä³Ê°Â¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ä¤¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬iPhone¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁàºîÀ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿·¤·¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤äiPod¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢iPhone¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢OS¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¾¿ô¶á¤¤¥·¥§¥¢¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿âÄ¾Åý¹ç¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤¿ÍýÍ³¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬OS¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½é´ü¤ÎÃ¼Ëö¤ÏÉ¾²Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ê¹þ¤ß¤¬¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇiPhone¤Î¥·¥§¥¢¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî ½ãÌé¡Ê¤¤¤·¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¤ä¡Ë
IT¡¦¥¹¥Þ¥Û ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£IT´ØÏ¢¤Î»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¼èºà¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥±¡¼¥¿¥¤¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÊIT¡¦¥¹¥Þ¥Û ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÀÐÌî ½ãÌé¡Ë