¡ÖÃæ¹ñ¤¬¼ÙËâ¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÆüËÜ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»î¸³·¡ºï¤Ë¡¡¶õÊì¤¬¼þÊÕ³¤°è¤ÇÉÔ²º¤ÊÆ°¤¡ÖÆîÄ»Åç¤ò°Õ¼±¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ºÎ·¡¤ò¤á¤°¤ëÆüÃæ¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤ê¤¢¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤¬ÆÈÀê¤Î¡Ö½Å¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
ÈÖÁÈ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò»È¤¦Ê¼¸Ë¸©¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¤ò¼èºà¡¢¤¢¤È2¤«·î¤ÇÈ÷Ãß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡ÖÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï17¼ïÎà¤Î¶âÂ°¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢È¯¸÷¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏLED¤Ê¤É¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÎÏ¤ò¤â¤Ä¤â¤Î¤Ï·ÈÂÓ¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ò²ð¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¢½Ðµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤ÏÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËµÚ¤Ö¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òºÎ·¡¤·¤è¤¦¤ÈÀ¯ÉÜ¤âÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµå¿¼ÉôÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤¬12Æü¤ËÆîÄ»Åç¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¹Ò¤·¤¿¡£ÆîÄ»Åç²¤Î³¤Äì²¼¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ¥¤Î»î¸³·¡ºï¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢Á¥¾å¤«¤é¿å¿¼Ìó6000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼¤µ¤Þ¤Ç¥Ñ¥¤¥×¤ò±ä¤Ð¤·¤ÆÅ¥¤òºÎ¼è¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎºÎ·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÃæÂ¼¸¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÄ»Åç¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤Ë¤Ï¡ÖÊü¼ÍÀÊª¼Á¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½Å¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ºÎ·¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬Ãæ¹ñ¤Î"Äã¥³¥¹¥ÈÆÈÀê"¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤ËÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£2011Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÃæ¹ñ¤¬ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Î¸ø³¤¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¶õÊì¤¬¼þÊÕ³¤°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤â¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï,
¡Ö¼ÙËâ¤Ç¤¹¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼ÙËâ¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õÊì¤Î¹ÒÏ©¤ò¸«¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÆîÄ»Åç¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
º£¸å·üÇ°¤µ¤ì¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¡¢¶¼¤·¤È¤«¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÐºÑÅª¡¢·³»öÅª¤Ë¼ÙËâ¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÆîÄ»Åç¤Ï¡Ë°ìÈÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Â¸ºß¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ï¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¤³¤³¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¡ÊÆîÄ»Åç¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤ò¡Ë¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤«¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë