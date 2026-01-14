¡Ú¿·¥¢¥Ë¥á¡Û¤Ô¤¨¤í¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤¬ÎáÏÂ¤ËºÆ¤Ó¡ª¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤ÇÈ¬²µ½÷¸÷¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤Ô¤¨¤í¡×¤Î¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÎáÏÂ¤ËºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ß¡¼¥Þ¥ß¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡£ ¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
Ìî¡¹»³É÷¡Ê¤Õ¤¦¡Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾®³ØÀ¸¡£
Ìî¡¹»³Î®¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤±¤É´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÃæ³ØÀ¸¡£
¤à¤«¤·¤ÏÃçÎÉ¤·»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤â¡¢ºÇ¶á¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ê¤ó¤À¤«±ó¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤ëÆü¡¢É÷¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±§ÃèÁ¥¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤«¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°ìÊý¤ÇÎ®¤â¤Þ¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤ÊËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÉ÷¤ÈÎ®¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤Õ¤¿¤Ä¡£ ¡Ö´ü¸Â¤Ï1Ç¯´Ö¡×¡¢¡ÖËâË¡¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤â ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢4·î¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾ðÊó¤ò°ìµóÈ¯É½¡ª
Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¡¦¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÈ¬²µ½÷ ¸÷¡ÊHey¡ª Say¡ª JUMP¡Ë¤¬½Ð±é·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡¢µÌ Î¶´Ý¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤é¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬²µ½÷¸÷¡¦Å·ºêÞæÊ¿¤ÎÄÉ²ÃÅÐÃÅ¤¬·èÄê¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î2¼¡Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÈ¬²µ½÷¸÷¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡Öº£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
É÷¤äÎ®¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦À¥ÈøæÆÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÅ·ºêÞæÊ¿¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Î»ý¤Ä½À¤é¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆü¡¹¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
æÆÂÀ¤ÎÍ§¿Í¡¦³ÑÃ«µ×»Î¤ò±é¤¸¤ëµÌÎ¶´Ý¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹︕¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ï¤ó¤¹¤â¤¢¤Î¼ÒÄ¹¡¦¿ÀÎ©Ìð¿Ü²¦¤ò±é¤¸¤ë¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Î¤¬ÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ö¤Ï¸å²ó¤·¡£Àè¤º¤ÏºîÉÊ¤ÈÈà½÷Ã£¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ÒÄ¹¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ËâË¡¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿19ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¢¨¡ÖÅ·ºêÞæÊ¿¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤¬¡ÖÎ©¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¡ÊC¡Ë¤Ô¤¨¤í¡¦¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ß¡¼¥Þ¥ß¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡£ ¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
Ìî¡¹»³É÷¡Ê¤Õ¤¦¡Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾®³ØÀ¸¡£
Ìî¡¹»³Î®¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤±¤É´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÃæ³ØÀ¸¡£
¤à¤«¤·¤ÏÃçÎÉ¤·»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤â¡¢ºÇ¶á¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ê¤ó¤À¤«±ó¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤ëÆü¡¢É÷¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±§ÃèÁ¥¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤«¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°ìÊý¤ÇÎ®¤â¤Þ¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤ÊËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÉ÷¤ÈÎ®¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤Õ¤¿¤Ä¡£ ¡Ö´ü¸Â¤Ï1Ç¯´Ö¡×¡¢¡ÖËâË¡¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤â ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡ª
Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¡¦¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÈ¬²µ½÷ ¸÷¡ÊHey¡ª Say¡ª JUMP¡Ë¤¬½Ð±é·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡¢µÌ Î¶´Ý¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤é¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬²µ½÷¸÷¡¦Å·ºêÞæÊ¿¤ÎÄÉ²ÃÅÐÃÅ¤¬·èÄê¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î2¼¡Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÈ¬²µ½÷¸÷¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡Öº£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
É÷¤äÎ®¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦À¥ÈøæÆÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÅ·ºêÞæÊ¿¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Î»ý¤Ä½À¤é¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆü¡¹¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
æÆÂÀ¤ÎÍ§¿Í¡¦³ÑÃ«µ×»Î¤ò±é¤¸¤ëµÌÎ¶´Ý¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹︕¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ï¤ó¤¹¤â¤¢¤Î¼ÒÄ¹¡¦¿ÀÎ©Ìð¿Ü²¦¤ò±é¤¸¤ë¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Î¤¬ÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ö¤Ï¸å²ó¤·¡£Àè¤º¤ÏºîÉÊ¤ÈÈà½÷Ã£¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ÒÄ¹¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ËâË¡¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿19ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¢¨¡ÖÅ·ºêÞæÊ¿¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤¬¡ÖÎ©¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¡ÊC¡Ë¤Ô¤¨¤í¡¦¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£À½ºî°Ñ°÷²ñ