金子久美子、飲めなかったビール克服を報告「大人。」な変化にファン「一緒に飲みたい」
プロゴルファーの金子久美子が自身のInstagramを更新。これまで飲めなかったというビールが飲めるようになったことを明かし、充実した正月休みを過ごした様子がファンの間で話題となっている。
金子は「ななななんと 一滴も飲めなかったビールが 最近飲めるようになりました。大人。」とつづり、プライベートでの意外な変化を報告した。
また、正月休みについては「1週間、毎日お餅を食べまくり」「わんこ達と一生ゴロゴロして」と、リラックスした時間を過ごしたことを明かした。続けて「初めてこんなにも 何もしないグータラお正月しました。幸せでした。」と振り返り、心身ともにリフレッシュできたようだ。
2023年シーズンは苦戦を強いられたものの、年末のファイナルQTを26位で通過し、2024年前半戦の出場権を確保している金子。今回の投稿では「おかげさまでヤルゾスイッチがちゃんと入ったので今年も頑張ります。」と記し、新シーズンへ向けての意気込みも示した。
この投稿に対し、ファンからは「一緒に飲みたいです」「年々可愛くなってますねー」といったコメントが寄せられた。さらに「今年はくみちゃんの応援に行きたいですー」など、今シーズンの活躍を期待する声も集まっている。