¹Ò¶õ³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡ÊAirlineRatings¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×25¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤È¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¤À¤Ã¤¿¡£

²áµî2Ç¯´Ö¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤äµ¡Îð¡¢´üÂÔµ¬ÌÏ¡¢»ö¸ÎÎ¨¡¢»àË´¼Ô¿ô¡¢¼ý±×À­¡¢IOSAÇ§Äê¤ä¹ñÊÌ´Æºº¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥¹¥­¥ë¤ä·±Îý¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡¢ËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï320¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£

¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¡¢LCC¤Ï¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤«¤é14°Ì¤Þ¤Ç4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌ¤Ëþ¤Ç¡¢1°Ì¤«¤é6°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ï1.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¤È¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£LCC¤Ç¤Ï½Õ½©¹Ò¶õ¤¬½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£

¢£2026Ç¯¤ÎºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×25¡Ê³ç¸ÌÆâ¤ÏÁ°Ç¯¤Î½ç°Ì¡Ë

1°Ì¡§¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¡Ê5¡Ë

2°Ì¡§¥­¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡Ê3¡Ë

3°Ì¡§¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¡Ê2¡Ë

4°Ì¡§¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ¡Ê3¡Ë

5°Ì¡§¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¡Ê3¡Ë

6°Ì¡§¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¡Ê1¡Ë

7°Ì¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë

8°Ì¡§¥¨¥Ð¡¼¹Ò¶õ¡Ê7¡Ë

9°Ì¡§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê4¡Ë

10°Ì¡§Âç´Ú¹Ò¶õ¡Ê8¡Ë

11°Ì¡§¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë

12°Ì¡§¥¿¡¼¥­¥Ã¥·¥å¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡Ê10¡Ë

13°Ì¡§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë

14°Ì¡§Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¡Ê6¡Ë

15°Ì¡§¥¢¥é¥¹¥«¹Ò¶õ¡Ê9¡Ë

16°Ì¡§TAP¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹Ò¶õ¡Ê11¡Ë

17°Ì¡§¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¹Ò¶õ¡Ê14¡Ë

18°Ì¡§¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¡Ê15¡Ë

19°Ì¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡Ê22¡Ë

20°Ì¡§¥¤¥Ù¥ê¥¢¹Ò¶õ¡Ê16¡Ë

21°Ì¡§¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¡¦¥É¥¤¥Ä¹Ò¶õ¡Ê18¡Ë

22°Ì¡§¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡Ê20¡Ë

23°Ì¡§¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡Ê21¡Ë

24°Ì¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¡Ê13¡Ë

25°Ì¡§¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¡Ê-¡Ë

¢£2026Ç¯¤ÎºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊLCC¥È¥Ã¥×25

1°Ì¡§¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¡Ê1¡Ë

2°Ì¡§¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ê2¡Ë

3°Ì¡§¥¹¥¯¡¼¥È¡Ê-¡Ë

4°Ì¡§¥Õ¥é¥¤¥É¥Ð¥¤¡Ê11¡Ë

5°Ì¡§¥¤¡¼¥¸¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê4¡Ë

6°Ì¡§¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¹Ò¶õ¡Ê9¡Ë

7°Ì¡§¥¨¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê25¡Ë

8°Ì¡§¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥¢¡Ê8¡Ë

9°Ì¡§¥¦¥£¥º¡¦¥¨¥¢¡Ê7¡Ë

10°Ì¡§¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¡Ê6¡Ë

11°Ì¡§TUI UK¡Ê-¡Ë

12°Ì¡§¥Ö¥¨¥ê¥ó¥°¹Ò¶õ¡Ê13¡Ë

13°Ì¡§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¨¥¢¥·¥ã¥È¥ë¡Ê12¡Ë

14°Ì¡§¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¹Ò¶õ¡Ê17¡Ë

15°Ì¡§¥Õ¥é¥¤¥Ê¥¹¡Ê-¡Ë

16°Ì¡§¥»¥Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡Ê22¡Ë

17°Ì¡§¥¸¥§¥Ã¥È2¡Ê14¡Ë

18°Ì¡§¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¡Ê3¡Ë

19°Ì¡§½Õ½©¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë

20°Ì¡§¥È¥é¥ó¥µ¥ô¥£¥¢¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë

21°Ì¡§¥æ¡¼¥í¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡Ê20¡Ë

22°Ì¡§¥Ü¥é¥ê¥¹¡Ê10¡Ë

23°Ì¡§¥¦¥¨¥¹¥È¥¸¥§¥Ã¥È¹Ò¶õ¡Ê16¡Ë

24°Ì¡§¥´¥ë¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë

25°Ì¡§¥¹¥«¥¤¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡Ê24¡Ë