2026Ç¯¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢¼ó°Ì¤Ï¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤È¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¡¡¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹Ä´ºº
¹Ò¶õ³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡ÊAirlineRatings¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×25¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤È¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¤À¤Ã¤¿¡£
²áµî2Ç¯´Ö¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤äµ¡Îð¡¢´üÂÔµ¬ÌÏ¡¢»ö¸ÎÎ¨¡¢»àË´¼Ô¿ô¡¢¼ý±×À¡¢IOSAÇ§Äê¤ä¹ñÊÌ´Æºº¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥¹¥¥ë¤ä·±Îý¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢ËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï320¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¡¢LCC¤Ï¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤«¤é14°Ì¤Þ¤Ç4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌ¤Ëþ¤Ç¡¢1°Ì¤«¤é6°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ï1.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¤È¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£LCC¤Ç¤Ï½Õ½©¹Ò¶õ¤¬½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¢£2026Ç¯¤ÎºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×25¡Ê³ç¸ÌÆâ¤ÏÁ°Ç¯¤Î½ç°Ì¡Ë
1°Ì¡§¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¡Ê5¡Ë
2°Ì¡§¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡Ê3¡Ë
3°Ì¡§¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¡Ê2¡Ë
4°Ì¡§¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ¡Ê3¡Ë
5°Ì¡§¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¡Ê3¡Ë
6°Ì¡§¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¡Ê1¡Ë
7°Ì¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë
8°Ì¡§¥¨¥Ð¡¼¹Ò¶õ¡Ê7¡Ë
9°Ì¡§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê4¡Ë
10°Ì¡§Âç´Ú¹Ò¶õ¡Ê8¡Ë
11°Ì¡§¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë
12°Ì¡§¥¿¡¼¥¥Ã¥·¥å¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡Ê10¡Ë
13°Ì¡§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë
14°Ì¡§Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¡Ê6¡Ë
15°Ì¡§¥¢¥é¥¹¥«¹Ò¶õ¡Ê9¡Ë
16°Ì¡§TAP¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹Ò¶õ¡Ê11¡Ë
17°Ì¡§¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¹Ò¶õ¡Ê14¡Ë
18°Ì¡§¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¡Ê15¡Ë
19°Ì¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡Ê22¡Ë
20°Ì¡§¥¤¥Ù¥ê¥¢¹Ò¶õ¡Ê16¡Ë
21°Ì¡§¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¡¦¥É¥¤¥Ä¹Ò¶õ¡Ê18¡Ë
22°Ì¡§¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡Ê20¡Ë
23°Ì¡§¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡Ê21¡Ë
24°Ì¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¡Ê13¡Ë
25°Ì¡§¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¡Ê-¡Ë¢£2026Ç¯¤ÎºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊLCC¥È¥Ã¥×25
1°Ì¡§¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¡Ê1¡Ë
2°Ì¡§¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ê2¡Ë
3°Ì¡§¥¹¥¯¡¼¥È¡Ê-¡Ë
4°Ì¡§¥Õ¥é¥¤¥É¥Ð¥¤¡Ê11¡Ë
5°Ì¡§¥¤¡¼¥¸¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê4¡Ë
6°Ì¡§¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¹Ò¶õ¡Ê9¡Ë
7°Ì¡§¥¨¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê25¡Ë
8°Ì¡§¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥¢¡Ê8¡Ë
9°Ì¡§¥¦¥£¥º¡¦¥¨¥¢¡Ê7¡Ë
10°Ì¡§¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¡Ê6¡Ë
11°Ì¡§TUI UK¡Ê-¡Ë
12°Ì¡§¥Ö¥¨¥ê¥ó¥°¹Ò¶õ¡Ê13¡Ë
13°Ì¡§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¨¥¢¥·¥ã¥È¥ë¡Ê12¡Ë
14°Ì¡§¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¹Ò¶õ¡Ê17¡Ë
15°Ì¡§¥Õ¥é¥¤¥Ê¥¹¡Ê-¡Ë
16°Ì¡§¥»¥Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡Ê22¡Ë
17°Ì¡§¥¸¥§¥Ã¥È2¡Ê14¡Ë
18°Ì¡§¥é¥¤¥¢¥ó¥¨¥¢¡Ê3¡Ë
19°Ì¡§½Õ½©¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë
20°Ì¡§¥È¥é¥ó¥µ¥ô¥£¥¢¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë
21°Ì¡§¥æ¡¼¥í¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡Ê20¡Ë
22°Ì¡§¥Ü¥é¥ê¥¹¡Ê10¡Ë
23°Ì¡§¥¦¥¨¥¹¥È¥¸¥§¥Ã¥È¹Ò¶õ¡Ê16¡Ë
24°Ì¡§¥´¥ë¹Ò¶õ¡Ê-¡Ë
25°Ì¡§¥¹¥«¥¤¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡Ê24¡Ë