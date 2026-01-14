¡Ú¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ûº£Æü¤Ï ¤Í¤Æ¤ë¤¯¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±
ËÜÆü1·î14Æü¤Ï¡Ö¤Í¤Æ¤ë¤¯¤ó¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡¡µÇ°¤È¤Ê¤ëÆü¤Ë¡¢ÊüÁ÷¾ðÊó¤ä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡¢µÇ°´ë²èÂèÆóÃÆ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¦¤¿¤ª¤¦¡ª¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡×¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¤Í¤Æ¤ë¤¯¤ó¤ä¿·ºî¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ï¥àÂÀÏº¤È»ô¤¤¼ç¤Î¥í¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥àÂÀÏº¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤ÁŽ¢¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤ºŽ£¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯°ìÌö¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡£
TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢·à¾ìÈÇ¤äOVA¤âÅ¸³«¡£¡Ø¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡Ù¡Ø200%¤Î¥¸¥å¥â¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Îº£¤Ç¤â³§¤¬²Î¤¨¤ë¼ª¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤âÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ ¡É¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¡É ¤¿¤Á¤¬»È¤¦¡Ö¤Ø¤±¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î ¡É¥Ï¥à¸ì¡É ¤âÅö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¡¦¤³¤¦¤·¤¯¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡ÙÊüÁ÷25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ç¡¢2000Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº ¤Ï¤à¤Ï¤à¤Ñ¤é¤À¤¤¤Á¤å¡ª¡ÙÁ´ÏÃ¤¬ABEMA¡Ö¥¢¥Ë¥áLIVE2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷³«»Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¤ÎºÇ¿·¥°¥Ã¥º¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×2¡×¤¬¥Õ¥ê¥å¡¼¥×¥é¥¤¥º¤è¤êÅÐ¾ì¡£1·î¾å½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤À¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¢´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥àÂÀÏº¤¿¤Á¤Î¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼Âè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥àÂÀÏº¤é¤·¤¤¤Ò¤Þ¤ï¤ê·¿¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âè1ÃÆÆ±ÍÍ¡¢Á´¼ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦²Ï°æ¥ê¥Ä»ÒÀèÀ¸¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëµÇ°´ë²èÂèÆóÃÆ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¦¤¿¤ª¤¦¡ª¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡×¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤¬ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥àÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡Ù¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ°²è¤òÊç½¸¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î²Ï°æ¥ê¥Ä»ÒÀèÀ¸¤¬¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ò·èÄê¡£ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£YouTube¡Ø¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤Ã¤È¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Íè·î¤â¡Ö¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¡×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡Ë²Ï°æ¥ê¥Ä»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¦SMDE
¡ä¡ä¡ä¤Í¤Æ¤ë¤¯¤ó¤ä¿·ºî¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ï¥àÂÀÏº¤È»ô¤¤¼ç¤Î¥í¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥àÂÀÏº¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤ÁŽ¢¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤ºŽ£¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯°ìÌö¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡£
TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢·à¾ìÈÇ¤äOVA¤âÅ¸³«¡£¡Ø¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡Ù¡Ø200%¤Î¥¸¥å¥â¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Îº£¤Ç¤â³§¤¬²Î¤¨¤ë¼ª¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤âÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ ¡É¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¡É ¤¿¤Á¤¬»È¤¦¡Ö¤Ø¤±¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î ¡É¥Ï¥à¸ì¡É ¤âÅö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº ¤Ï¤à¤Ï¤à¤Ñ¤é¤À¤¤¤Á¤å¡ª¡ÙÁ´ÏÃ¤¬ABEMA¡Ö¥¢¥Ë¥áLIVE2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷³«»Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¤ÎºÇ¿·¥°¥Ã¥º¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×2¡×¤¬¥Õ¥ê¥å¡¼¥×¥é¥¤¥º¤è¤êÅÐ¾ì¡£1·î¾å½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤À¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¢´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥àÂÀÏº¤¿¤Á¤Î¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼Âè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥àÂÀÏº¤é¤·¤¤¤Ò¤Þ¤ï¤ê·¿¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âè1ÃÆÆ±ÍÍ¡¢Á´¼ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦²Ï°æ¥ê¥Ä»ÒÀèÀ¸¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëµÇ°´ë²èÂèÆóÃÆ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¦¤¿¤ª¤¦¡ª¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡×¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤¬ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥àÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡Ù¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ°²è¤òÊç½¸¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î²Ï°æ¥ê¥Ä»ÒÀèÀ¸¤¬¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ò·èÄê¡£ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£YouTube¡Ø¥Ï¥àÂÀÏº¤È¤Ã¤È¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Íè·î¤â¡Ö¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¡×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡Ë²Ï°æ¥ê¥Ä»Ò¡¿¾®³Ø´Û¡¦SMDE