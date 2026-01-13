1月11日、女優の小雪が、トークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演した。仕事や友人関係、私生活までさまざまな話題に言及したが、そこでの“家事トーク”に心配が寄せられている。

小雪は2011年、俳優の松山ケンイチと結婚し、3人の子どもをもうけている。番組では、家族との関係にもふれられた。

「MCの井桁弘恵さんから家事の分担について聞かれ、小雪さんは『（夫は）やんない、ほとんど』と、松山さんがあまり家事をしないことを告白しました。続けて『でもなんか、ちょっと空気読んで、お風呂、流しておきましたとか言うときがあるかもしれない』と、ときおり手伝うこともあると話していました」（スポーツ紙記者）

小雪が“暴露”した夫の“家事しない”エピソードに関して、放送後のXでは

《かわいそうになった》

《子ども3人いて家事しない!?》

《松ケンふぁんなので泣きました》

など、小雪を心配する声が聞かれてしまった。

「小雪さんは、井桁さんから夫に家事を手伝うよう言わないのか聞かれると、『もう疲れたよね、言うの』と、本音を明かしていました。また子育てについて、夫婦でどのように意見をすり合わせるか、という話題では、『すり合わせない！ “それぞれ考え方が違うね”って終わる』と、冗談まじりに語ったのです。笑顔を見せていた小雪さんですが、家や子どものことなどをひとりで抱え込んでいるのではないかと、気になった人もいたのだと思われます」（芸能記者）

松山と小雪は、バラエティ番組などで、2018年ごろから東京と北日本の地方部での2拠点生活をしていることを明かしている。松山は2025年8月のInstagramで、ビニールハウスで農作業する写真を投稿しており、地方暮らしを満喫しているように見えるが、“2拠点生活”に懸念されることもあった。

「松山さんは2023年3月、バラエティ番組『TOKIOカケル』（フジテレビ系）に出演した際、東京で仕事があるときは単身赴任し、休日は地方で家族と過ごすと話していました。2024年のNHK連続テレビ小説『虎に翼』や、2025年1月期のドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』（TBS系）など、松山さんは連続ドラマの出演が多いですが、連ドラとなれば、撮影期間が3カ月近くになることもあり、どうしても家を空けがちになってしまいます」（同前）

結婚から15年が経つが、仕事と子育て、さらに2拠点生活をうまく回すのは難しいようだ。