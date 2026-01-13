デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、エントリーモデルという位置づけのスマートフォン「Phone (3a) Lite」を2026年1月15日に発売する。

AIがさまざまなシーンをサポート

特徴的なシースルーデザインを採用し、強化ガラスと精密に加工されたアルミニウム製パーツを組み合わせ、力強さと美しさを表現している。通知を受信すると、背面に搭載した「Glyphライト」が光って知らせる。

約6.77型フルHD＋（2392×1080ドット）有機ELディスプレイを搭載。

5000万画素・メイン、800万画素・超広角、200万画素・マクロの3眼カメラを背面に、1600万画素カメラを前面に装備する。

AI（人工知能）がさまざまなシーンをサポートする。側面に備えた「Essential Key」を押すと、スクリーンショットの撮影や音声録音ができ、関心のあるコンテンツや浮かんだアイデアなどを素早く保存可能。

保存したものは「Essential Space」が自動的に整理して一覧にするほか、ユーザーに合わせた提案や要約、アクションプランを作成してくれる。

バッテリー容量は5000mAh。OSはAndroid 15ベースの「Nothing OS 3.5」をプレインストールする。「Nothing OS 4.0」へのアップデートを26年前半に予定しているという。メモリーは8GB、内蔵ストレージは128GB。

IPX4防滴、IP5X防塵性能を備え、「おサイフケータイ」機能などに対応する。

カラーはホワイト、ブラック、レッド（楽天モバイル限定）の3色。

価格は4万2800円（税込）。